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美股大漲台積電ADR勁揚3%　投顧：台股有望反攻

中央社／ 台北12日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

外界期待美伊即將達成協議，美國股市勁揚收紅，費半指數大漲7.91%，台積電ADR漲逾3%，台指期夜盤大漲1163點、漲幅2.69%，投顧分析，美股振奮，有助台股今天反攻，但市場仍擔心利率政策，不過AI需求持續提高，內資買盤逢低承接。

美股11日勁揚收紅，創兩個月來最佳單日表現，國際油價則下跌。美國總統川普宣布取消空襲伊朗的計畫，外界期待美伊即將達成協議，讓全球石油運輸恢復順暢。

道瓊工業指數大漲929.97點或1.86%，標準普爾500指數上漲127.31點或1.75%，那斯達克綜合指數勁揚640.16點或2.54%，費城半導體指數大漲964.98點或7.91%，收13171.44點。

美股科技族群反彈，英特爾大漲逾9%，記憶體大廠美光強漲逾11%，AMD、艾司摩爾分別漲逾7%、9%，輝達（NVIDIA）漲逾2%。台積電ADR（美國存託憑證）漲3.26%。

台指期夜盤大漲1163點、漲幅2.69%，收在44382點。

台股11日早盤一度重挫逾1200點，險守42000點整數大關；在低接買盤強力湧進主動式ETF與AI族群下，終場加權指數收43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下1143點的長下影線。

三大法人合計賣超353.91億元。其中，自營商賣超124億元，投信買超127.88億元，外資及陸資賣超357.79億元。

投顧分析，外界期待美伊即將達成協議，美股大漲振奮，有助台股今天反攻，但市場原先擔憂美國最新就業數據與CPI走揚，恐導致美國聯準會（Fed）新任主席立場偏鷹，加上SpaceX、OpenAI、Anthropic等科技巨擘將接力IPO引發的流動性抽離效應，全球科技股面臨估值調整壓力；但從晶片、伺服器到邊緣運算設備，需求持續提高，內資買盤逢低承接，指數多頭架構並未被破壞。

美股 台積電

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