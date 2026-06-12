台股本周歷經震撼教育 拚反彈 盯兩大關鍵

台股本周歷經震撼教育，大盤點數連日震盪逾千點，昨（11）日開低震盪走低，下檔支撐發揮作用，指數快速收腳，終場留長下影線。

儘管目前大盤暫時化險為夷，但法人提醒，台股若想真正迎來大幅度的跌深反彈，短期內還必須跨越台指期結算、聯邦公開市場委員會（FOMC）會議兩大難關。

法人指出，近期指數高點距離季線正乖離率一度拉開至22％，創2000年來最大差距，伴隨高檔融資餘額不斷攀升，市場情緒敏感度放大。

需警惕的是，17日即將面臨台指期結算，目前外資在期貨市場的空單部位高達6.3萬口為歷史第七高，龐大的未平倉空單恐在結算前夕形成沉重的壓盤力道，且目前日KD、MACD指標修正方向未變，外資賣壓未解之前，短線仍須提防指數的劇烈波動。

緊接著在台灣時間18日凌晨，美國聯準會（Fed）將公布最新的FOMC利率決議，這也是新任主席華許上任後首度主持的決策會議。

目前美國經濟面臨美伊局勢不確定性使得油價居高不下，成為市場憂心美國通膨恐升溫的核心問題，而最新公布的消費者物價指數（CPI）數據高達4.2％，創下三年來新高。

美國總統川普雖持續施壓要求降息，但近期強勁的美國就業報告已讓聯準會官員更加關注通膨風險。法人指出，市場不但對降息的預期大幅降溫，甚至開始押注年底前可能「重啟升息」來對抗通膨。根據芝加哥商品交易所（CME ）FedWatch工具，目前市場預估聯準會在12月升息的機率已超過70％。