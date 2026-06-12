第22次…台積一日填息 預計7月9日發放股利

台積電（2330）昨（11）日除息，每股配發6元股利，除息參考價2,250元，盤中最高站上2,260元，順利填息，這是自2019年改成季配息後，第22次完成一日填息紀錄。

不過，因外資法人調節賣超，台積電終場收平盤2,250元，外資法人連七日賣超，本土投信法人及自營商則站在買方。

台積電這次是配發去年第4季度股利，除息之後，預計7月9日發放股利，總共將發出1,555.95億元的股利大紅包。

受惠AI需求強勁，台積電5月業績4,169.7億元，創單月新高，月增1.5％、年增30.1％；累計今年前五月合併營收達1.96兆元，年增率約三成。

台積電單季業績已連兩季突破新台幣兆元，第1季每股純益22.08元，為首度單季賺進超過兩個股本。在1美元兌新台幣31.7元的平均匯率假設基礎上，台積電預期，本季營收將介於390億至402億美元之間，毛利率則將介於65.5％至67.5％之間。且基於目前對營運展望的假設，估計今年美元合併營收成長將高於30％。

法人推估，台積電本季美元財測達成率已達66％，單季業績目標有望順利達陣，單季新台幣與美元營收有望續創新高。

台積電在先進製程領域稱霸，首季來自3奈米與5奈米製程營收占比超過六成，以應用別來看，高效能運算占業績比重也超過六成，遠高於智慧型手機所占的26％。

台積電日前提到，雖然原先預測認為半導體市場將在2030年達到1兆美元的里程碑，但該公司現在預計半導體市場在今年就會超越1兆美元的門檻，並在2030年達到1.5兆美元。相關市場規模成長的動能，絕大多數來自高效能運算及AI領域，約占整體市場的55％，智慧手機約占20％，其餘則為汽車與物聯網，各約占10％。

此外，台積電也已決議，接下來要發放的今年第1季度每股現金股利提升為7元，將於9月16日除息，並於10月8日發放。