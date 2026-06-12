台股內外資 直球對決…短線反彈埋伏筆

台股昨（11）日上演「內外資直球對決戰」，無懼外資連六賣，主力、大戶、散戶等內資進場低接，雙方激戰導致大盤上下狂震1,457點，為史上第五大震點，終場留下長達1,143點「史上最長下影線」，以小跌作收，為短線反彈埋下伏筆。

跌深的美股昨日早盤也出現反彈，帶動台指期夜盤一度勁揚逾600點。受美國通膨數據高於預期、全球科技巨獸接力IPO引發的資金抽離效應「雙重夾擊」，加權指數連兩日跌破月線，昨日盤中一度崩跌至42,006點，臨近整數關卡支撐；然而，隨日、韓股率先翻紅，內資主力護盤低接意願轉強，帶動午盤後跌點大幅收斂，終場僅下跌76點收43,149點，成交量縮減至1.33兆元。

6月來外資買賣超與加權指數變化

值得注意的是，櫃買指數尾盤成功翻紅，以上漲1.18點收在407.09點，凸顯主力、大戶企圖穩盤心態極為強烈。

外資則持續站在賣方，背後反映地緣政治、美國通膨，以及SpaceX、OpenAI、Anthropic等科技巨頭接力推進IPO與大型募資，尤其近日SpaceX申購規模暴增至逾2,500億美元，龐大的吸金效應導致資金加速從台股抽離，形成「外資提款、內資主力與散戶低接」的激烈對決。

外資昨續賣超357.7億元，連六賣，合計賣超4,732.5億元；自營商賣超124億元，連六賣；而代表散戶力量的投信買超132.4億元，連十買，合計909.3億元。八大公股行庫買超88.7億元，連六買。融資餘額也再度增加23.6億元，回升至5,491.7億元。

從盤面結構與千金股觀察，內資昨日底氣十足。儘管盤勢劇震導致痛失雙鴻、倍利科等二檔千金股，但股價最高的「高價六雄」信驊（5274）、穎崴、鴻勁、川湖、旺矽、台光電不僅全數收漲，且穩穩站在5,000元超高價門檻，護盤維繫人氣意味濃厚。

法人指出，現階段投資重點應放在「去槓桿」並降低持股過高風險，布局建議轉為短打策略，靜待籌碼沉澱。