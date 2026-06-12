5月證交稅收連十紅 每天35億
財政部昨（11）日公布5月總稅收5,770億元，年增84%，其中證交稅因台股爆大量，5月就入帳704億元，連三月創單月新高，年增近2.9倍、連十紅，國庫大進補，以5月台股成交日20天計算，證交稅平均每日貢獻國庫35.2億元。
累計前五月證交稅，共已入帳2,487億元，年增1.7倍。去年全年證交稅才2,928億元，今年不僅鐵定創新高，且6月證交稅只要超過441億元，就會提前超越去年全年高點。
財政部統計處副處長劉訓蓉表示，5月總稅收5,770億元，以營所稅、證交稅、營業稅增加較多，累計前五月實徵1兆4,220億元，同樣以營所稅、證交稅、營業稅為主要成長稅目。
5月寫下單月新高稅目包括證交稅、房屋稅及印花稅；前五月累計創同期新高稅目包括關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、總稅收。
證交稅是稅收主要成長動能，劉訓蓉表示，台股5月隨AI熱度持續升溫，及國際股市走揚等因素帶動下，延續強勁漲勢，雖歷經高檔震盪，但成交值也不斷刷新紀錄，價量同步走強。
劉訓蓉指出，5月上市櫃日均成交值高達1兆5,324億元，再度改寫歷史高點，年增幅達2.9倍，為1997年9月以來新高。
因成交量放大，5月證交稅首度跨越700億元大關、來到704億元，刷新歷年單月最高紀錄，年增幅近2.9倍、為2004年4月以來新高，連十月正成長。
以5月台股成交日20天換算，國庫平均每日進帳證交稅35.2億元。累計前五月證交稅實徵淨額達2,487億元，年增1,557億元，雙雙刷新歷年同期新高，年增幅達1.7倍，是1998年以來同期新高。
另項稅收成長關鍵是營所稅，5月實徵1,886億元，年增率高達7.7倍，累計前五月實徵1,920億元，年增達4.9倍，不過營所稅成長主要為基期因素，去年因美國對等關稅衝擊，報稅期限延到6月底。
營業稅5月實徵1,299億元，年增19.2％，累計前五月實徵淨額3,540億元，年增17.4％。主因內需穩定，再加上資通及視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，但同時因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。
前五月稅收表現優於預期，證交稅全年預算達標率99.5%，幾乎快達陣，立法院正審查歲入預算，料將大幅調高全年目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。