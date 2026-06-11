證交所資本市場服務團 參與中華電信「5G 加速器投資媒合會」

臺灣證券交易所及櫃買中心共同成立之「資本市場服務團」，透過整合多元板塊資源，服務大中小微不同規模企業，積極推動國家政策重點產業在台掛牌。本次參與中華電信（2412）於6月11日下午舉辦之「2026年中華電信5G加速器投資媒合會」，活動以「新創造局 技轉拔尖 深耕實戰」為核心，吸引多家新創團隊及創投機構參與。本次活動中華電信發揮以大帶小，展現長期深耕賦能新創之成果，並強調企業、資本與市場的深度鏈結，共同為具潛力的前瞻新創團隊注入成長新動能。

證交所代表以「台灣創新板-驅動未來前瞻產業國際舞台」為題進行專題演講，並於會中向在場企業及創投機構說明創新板上市機制與證交所提供之服務與資源，除友善創新企業的上市制度外，創新板更提供上市前中後期的專屬諮詢窗口，並針對 ESG 與投資人關係（IR）提供客製化輔導；在國際鏈結方面，積極打造東南亞創新資本平台，帶領創新板公司對接東協市場，並協助企業參與國際指標展會。此外，為強化市場動能，證交所亦引進專業機構撰寫研究報告，並提供證券自營商造市獎勵。透過一路陪跑的輔導資源，創新板將成為前瞻產業對接全球資本、擴展國際視野的最強後盾。

會中亦邀請益鼎創投針對創投目前關注投資議題及新創公司出海案例進行深度剖析，提供創投視角之市場洞察。隨後，包括環球睿視、愛吠的狗娛樂、零邁移動、創智生物、寵訊生醫、繁晶科技、岳鼎智慧及能火動畫等8家新創團隊進行Pitch發表，充分展現台灣新創在AI、次世代通訊、數位娛樂、智慧交通、智慧醫療與ESG減碳商機等領域的雄厚研發實力與商業潛能。

展望未來，證交所將持續優化具國際競爭力的資本市場平台，深化與中華電信5G加速器等國內外知名加速器及創投機構之合作，積極落實「亞洲創新籌資平台」願景，打造台灣特色亞洲那斯達克，全力孵育未來獨角獸企業，助攻台灣創新企業在國際資本市場中發光發熱。