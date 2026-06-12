上市公司5月營收年增34%

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業及三商共33家）總計4.88兆元，5月營收年增34.12%，累計今年前五月營收年增29.01%。全體上市公司扣除上述33家共1,047家，皆已於6月10日前完成5月營收申報作業。

統計5月全體上市公司營收成長家數共691家，衰退家數356家。另今年前五月全體上市公司營收總計22.61兆元，較去年同期成長5.08兆元，營收成長公司643家，衰退公司404家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司5月營收成長較大產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，油電燃氣業因中東戰事、運輸航線封鎖，推升產品價格，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，致較去年同月成長；5月營收衰退較大產業，水泥因進口低價水泥競爭及中國市場需求放緩，致較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計前五月營收成長較大產業，電子通路業同樣因受惠AI應用與新世代記憶體需求，建材營造業因認列交屋收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求；累計營收衰退較大產業，水泥同樣因進口低價水泥競爭，運動休閒業因市場需求低迷，電器電纜業因客戶工程進度影響拉貨時程。