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台股回檔免驚！修正後多頭格局未變 再攻高可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
受到美國科技股回檔影響，台股近日不僅盤中波動幅度大增，人氣科技股也同步出現拉回走勢，雖然11日台股收復盤中跌幅，終場指數小跌0.18%，下跌76點，收在43,149點，但仍持續處於月線之下。（記者余承翰／攝影）
受到美國科技股回檔影響，台股近日不僅盤中波動幅度大增，人氣科技股也同步出現拉回走勢，雖然11日台股收復盤中跌幅，終場指數小跌0.18%，下跌76點，收在43,149點，但仍持續處於月線之下。（記者余承翰／攝影）

受到美國科技股回檔影響，台股近日不僅盤中波動幅度大增，人氣科技股也同步出現拉回走勢，雖然11日台股收復盤中跌幅，終場指數小跌0.18%，下跌76點，收在43,149點，但仍持續處於月線之下。

玉山投信指出，回顧過去一年台股出現的技術性修正，包括2025年底市場對AI支出產生疑慮、美伊衝突爆發、輝達（NVIDIA）財報前夕市場觀望等，跌幅多在-5%至-10%間，不過回檔整理後指數皆再創新高，反映出在股市具有基本面與韌性之下，短線震盪反而創造逢低卡位機會。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，盤點AI價值鏈的核心競爭優勢並未改變，企業獲利能見度仍持續上修，以美股來說，這波跌幅集中在先前漲幅較高的半導體族群，反觀低基期的醫療、金融、消費逆勢上揚，台股同樣呈現電子股拉回、金融及傳產類股補漲的態勢，反映近期震盪比較像是漲多後的修正，資金輪動至低基期的類股，而非基本面出現轉變。

王偉哲說明，目前市場核心主軸圍繞在代理AI時代所帶來的算力瓶頸，輝達於GTC大會也再次重申AI Factory，強調資料中心提高Token產出效率的重要性，透過晶片、網路、軟體與演算法的共同設計，以及龐大的CUDA生態系，輝達持續提升系統效率並降低推論成本，效益也將擴及台廠供應鏈。

王偉哲進一步分析，隨Anthropic 推出新模型持續擴大AI算力需求、SpaceX 即將IPO、晶圓龍頭大廠5月營收創新高，皆反映出AI基礎建設與航太衛星通訊等領域仍具備成長動能，但受到外部影響，包括美國科技股回檔、美伊戰爭再度引發的能源價格波動、CPI數據居高不下、下周FOMC會議將登場等，都成為台股漲勢暫歇的因素。

王偉哲認為，看好AI上升趨勢尚未完結，國際大型科技企業持續上修資本支出，帶動台灣AI 與半導體相關供應鏈訂單維持暢旺，在這段震盪時期，可先維持適度現金部位，靜待外資賣壓減輕及外資期貨空單回補後，逢低布局半導體測試、光通訊、半導體設備等產業。

台股 輝達 科技股

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