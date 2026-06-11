外資賣超收斂至357億元 兩大金控連日同遭追砍、命運卻大不同

台股11日高低震盪1,456.64點，一度下滑至42,006.39點，回測42,000點關卡，終場收在43,149.46點，下跌76.08點，三大法人中僅投信買超，外資賣超357.79億元，連六賣，不過，賣超力道明顯縮減，統計外資賣超個股發現，兩大金控連日來同遭外資追砍，但股價表現大不同。

外資賣超前十名中，包括元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）、凱基台灣TOP50（009816）都遭大賣，另外，主動統一升級50（00403A）則續高居外資賣超第一名，單日遭外資狂賣13萬2,672張。

金控股部分，外資賣超凱基金（2883）81,420張，連六賣，股價收27.75元，跌幅1.6%；富邦金（2881）也遭外資賣超14,399張，連五賣，股價盤中一度衝達127.5元新高，終場收125.5元，漲幅2.45%，寫收盤新高。

台股早盤以43,172.21點開出，下跌53.33點，指數一度拉升至43,463.03點，上漲237.49點，大盤指數盤中一度急殺跳水，指數下滑至42,006.39點，下跌1,219.15點，盤中高低震盪1,456.64點，尾盤在台積電（2330）守穩平盤，聯電（2303）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、華通（2313）、台光電（2383）等電子股買盤回籠，終場僅下跌76.08點，收43,149.46點，跌幅0.18%。

三大法人賣超353.91億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超357.79億元，賣超力道明顯縮減；投信持續站在買方，買超127.88億元；自營商賣超124億元，其中自營商（自行買賣）買超7.29億元、自營商（避險操作）賣超131.29億元。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）