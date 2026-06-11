證交所攜手S&P Global 舉辦全球視野永續決策研討會

臺灣證券交易所與標普全球（S&P Global）於2026年6月11日共同舉辦全球視野永續決策研討會，邀集企業領袖、董事會成員、永續長及公司治理主管等相關決策者共同參與，聚焦全球永續發展趨勢、資本市場ESG評估觀點、氣候風險管理及供應鏈韌性等重要議題，協助企業掌握國際資本市場脈動，提升永續決策能力與長期企業價值。

證交所表示，近年全球經濟與資本市場環境持續變動，地緣政治風險升高、供應鏈加速重組，人工智慧發展亦帶動能源與基礎建設需求大幅成長。同時，各國淨零轉型政策、企業永續資訊揭露、供應鏈盡職調查及碳邊境調整等制度持續推進，國際投資人亦更加重視企業面對氣候變遷、生物多樣性及自然資本風險的管理能力，永續發展已不僅是合規議題，更逐步成為企業經營策略、資本配置、風險管理及長期價值創造的重要核心。

這次研討會安排三場專題演講，首先由 S&P Global總監鍾柏永以「解碼永續價值：從資本市場視角驅動企業 ESG 影響力與投資人溝通」為題，說明 ESG 與資本市場連結，並從國際投資人及評估機構觀點，分享企業如何透過永續策略、資訊揭露及有效溝通，強化市場信任與投資人互動。第二場專題演講則由 Rick Lord 以「迎戰供應鏈挑戰：掌握氣候實體風險，構築卓越永續韌性」為題，分享國際氣候風險評估、永續數據方法學及供應鏈韌性之最新觀點。協助與會企業理解，在全球供應鏈重組與極端氣候風險升高的環境下，公司應如何辨識氣候實體風險，並將相關評估納入營運管理與長期策略規劃。

臺灣證券交易所副理謝兆恩說明「提升企業價值計畫」，為協助上市公司從投資人視角出發，強化公司治理、提升資訊透明度並深化市場溝通，證交所自2024年起推動「提升企業價值計畫」，鼓勵企業透過更完整的策略揭露與溝通機制，展現長期價值與永續競爭力。企業價值不僅體現在當前獲利表現，更來自於面對未來挑戰的應變能力，以及持續創造長期價值的策略與執行力。證交所將持續協助上市公司從因應外部要求走向主動創造價值，有效回應國際投資人期待，並強化全球競爭力，共同推動臺灣資本市場邁向更具韌性及永續競爭力。

證交所表示，這次研討會亦為「提升企業價值計畫」的重要延伸，未來將持續規劃相關課程與交流活動，協助企業決策者掌握全球資本市場與永續發展關鍵趨勢，進一步提升企業價值、永續風險管理能力及資本市場溝通品質。