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首檔美國戰略智造卡位四大投資主軸 掌握未來十年政策優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北國際電腦展演講內容提前引爆「AI 代理生態系」，在輝達新一代 Vera Rubin 平台與實體 AI 機器人技術的雙重聚焦下，正式宣告「美國戰略智造」的黃金時代全面來臨。

兆豐投信指出，這波由美國領銜發起的 AI 核心技術、加上頂尖智造供應鏈落地的全球巨浪，正完美驗證「美國戰略智造」的核心投資價值。當Vera Rubin平台與實體機器人全面走入現實，背後牽動的正是美國未來十年政策制高點。作為「業界首檔以美國戰略制高點」為核心的商品，兆豐美國戰略智造多重資產基金精準對接這波政策趨勢巨浪，全面卡位算力霸權、能源獨立與核電、金融主權、國防航太與資源四大投資主軸。從高階晶片、電力供應到數位金融與國防硬實力，引領投資人搶先布局未來十年的政策優勢。

面對龐大且迭代速度極快的AI科技與政策巨浪，單一主題或單一資產配置容易承受過高波動。兆豐美國戰略智造多重資產基金採取「全球核心技術+美國戰略智造」的雙軸策略，操作具備三大核心優勢；首先，精準布局美國政策護城河產業，以七成占比重點配置美國市場，鎖定掌握 AI 技術、雲端基礎設施與高階晶片設計及製造的領頭羊。

其次，網羅全球軍工航太實力，納入具備政策主導的國防航太、智慧製造指標企業，藉由不可替代的硬實力，對抗地緣政治波動。

最後，以動態配置多重資產，透過美國戰略與全球智造股票、主題式 ETF，搭配投資等級債，在政策挹注衝刺時以增加資本表現空間，在市場波動時提供堅實下檔防禦，打造「能攻善守」的黃金投資組合。

兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇表示，除 AI 代理應用引領風騷外，今年 COMPUTEX展最不容忽視的焦點，絕對是「實體 AI 與機器人」的全面落地。目前全球科技巨頭紛紛展示結合 AI 頂級大腦與前沿感測模組的最新成果，自主移動機器人與協作型機器人已跨越概念階段，正式投入工業與商業化實質應用。這項變革宣告 AI 發展已從虛擬雲端正式跨入實體智造新紀元。展望後市，兆豐投資研究團隊將憑藉全方位的國際視野，緊密鎖定美國政策挹注的核心操作戰術，引領投資人精準卡位這波由 AI 代理與輝達 Vera Rubin 平台所引爆的智慧智造長線牛市。

美國 黃仁勳 輝達

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