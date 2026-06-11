快訊

臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

剛參加父告別式…女駕駛逆向撞砂石車釀4死 初判死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

上市公司5月營收年增34％ AI、油氣、綠能成長幅度最大

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業及三商共計33家）總計4.88兆元，5月營收年增34.12％，累計今年前五月營收則年增29.01％。 台灣證券交易所提供
臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業及三商共計33家）總計4.88兆元，5月營收年增34.12％，累計今年前五月營收則年增29.01％。 台灣證券交易所提供

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業及三商共計33家）總計4.88兆元，5月營收年增34.12％，累計今年前五月營收則年增29.01％。全體上市公司扣除上述33家共計1,047家，皆已於6月10日前完成5月份營收申報作業。

據統計，5月全體上市公司營收成長家數共691家，衰退家數共356家。另今年前五月全體上市公司營收總計22.61兆元，較去年同期成長5.08兆元，營收成長公司共643家，衰退公司共404家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司5月營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，油電燃氣業因中東戰事、運輸航線封鎖，推升產品價格，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，致本月較去年同月成長；而5月份營收衰退較大的產業，水泥工業因進口低價水泥競爭及中國大陸市場需求放緩，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計前五月營收成長較大之產業，電子通路業同樣因受惠AI應用與新世代記憶體需求，建材營造業因認列交屋收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大的產業，水泥工業同樣因進口低價水泥競爭及大陸市場需求放緩，運動休閒業因市場需求低迷，電器電纜業因客戶工程進度影響拉貨時程，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs

上市公司 營收

延伸閱讀

5月上市公司總營收4.88兆元、年增34% 這些產業成長幅度大

上市櫃營收 寫最旺5月…大增34%

嘉威營收／客戶拉貨效應顯現 5月年增超過七成 股價攻上漲停

正淩股東會／AI將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

相關新聞

台股盤中急跌震盪逾1450點 AI權值股走弱

台股今天持續反映地緣政治突發事件與美股跌勢，加上籌碼面高檔套現干擾，儘管盤中一度翻紅來到43463.03點，隨後再度急跌...

台積電填息秀煙花散！空頭回擊電子權值大軍 台股跳水急殺逾千點

美國5月CPI年增4.2%、創3年來新高，加上美伊衝突升溫、美軍再度空襲伊朗，市場對升息與地緣政治風險憂慮升高，美股四大指數周三全面重挫，台股11日開低後一度翻紅，可惜台積電（2330）在填息後股價又往下探，10時過後大盤指數急殺跳水，大跌逾千點。

美伊局勢緊張、美股收黑 投顧：台股技術面轉弱

美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性，美股4大指數均下挫逾1%，台積電美國存託憑證（ADR）收跌4.48%。投顧分析...

台積電花24秒填息 季除息後22次當天填息

晶圓代工廠台積電2025年第4季現金股利今天除息，僅花24秒時間便完成填息，台積電自改採每季配息後，除息當天就填息的紀錄...

台股回檔免驚！修正後多頭格局未變 再攻高可期

受到美國科技股回檔影響，台股近日不僅盤中波動幅度大增，人氣科技股也同步出現拉回走勢，雖然11日台股收復盤中跌幅，終場指數小跌0.18%，下跌76點，收在43,149點，但仍持續處於月線之下。

外資賣超收斂至357億元 兩大金控連日同遭追砍、命運卻大不同

台股11日高低震盪1,456.64點，一度下滑至42,006.39點，回測42,000點關卡，終場收在43,149.46點，下跌76.08點，三大法人中僅投信買超，外資賣超357.79億元，連六賣，不過，賣超力道明顯縮減，統計外資賣超個股發現，兩大金控連日來同遭外資追砍，但股價表現大不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。