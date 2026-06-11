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5月上市公司總營收4.88兆元、年增34% 這些產業成長幅度大
台灣證券交易所今天公告，除金融保險業與三商投控，其餘1047家上市公司已於6月10日前完成5月營收申報作業。上述全體上市公司5月營收總計新台幣4兆8806億元，較去年同期大幅成長34.12%。其中，營收成長公司691家，衰退公司356家。
證交所進一步分析，全體上市公司5月營收成長幅度較大產業包括，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求；油電燃氣業因中東戰事、運輸航線封鎖，推升產品價格；綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，5月營收較去年同期成長。
5月營收衰退產業為水泥工業，因進口低價水泥競爭及中國市場需求放緩。
統計今年前5月全體上市公司營收總計22兆6163億元，較去年同期成長29.01%；其中，營收成長公司643家，衰退公司404家。
證交所表示，今年前5月營收成長較大產業包括電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求；建材營造業因認列交屋收入；以及電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，累計營收較去年同期成長。
前5月營收衰退較大產業包括水泥工業因進口低價水泥競爭及中國市場需求放緩；運動休閒業因市場需求低迷；以及電器電纜業因客戶工程進度影響拉貨時程，累計營收衰退。
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