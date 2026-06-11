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台股大洗三溫暖！00400A經理人：市場長期趨勢不變 台股第4季可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股近日快速反彈後出現震盪整理，加權指數呈現多空交戰格局，投資人心情彷彿大洗三溫暖。 示意圖。本報資料照片
台股近日快速反彈後出現震盪整理，加權指數呈現多空交戰格局，投資人心情彷彿大洗三溫暖。 示意圖。本報資料照片

台股近日快速反彈後出現震盪整理，加權指數呈現多空交戰格局，投資人心情彷彿大洗三溫暖。國泰投信指出，當前國際地緣政治局勢尚未明朗，加上美國10日公布5月份消費者物價指數年增4.2%創近三年來新高，致使市場不確定性偏高，現階段布局不宜過度激進，建議投資人採取分批進場持續累積投資部位，逢低時可適當加碼布局，並善用具備靈活調整優勢的主動式ETF，由專業投資團隊依據產業趨勢與企業基本面動態配置，在控管風險之餘，有望提前洞察反攻訊號，持續捕捉台股長線成長商機。

主動國泰動能高息（00400A）ETF經理人梁恩溢表示，觀察近期美股科技板塊劇烈震盪，短期確實容易加劇台股的波動幅度與不確定性。然而，回歸基本面觀察，5月台灣大型上市公司的營收表現依舊亮眼，AI基礎建設不論是在上游晶片設計、晶圓代工、高階封裝測試，到散熱與電源供應器等，實質需求依然強勁，產業結構性成長動能並未改變。在基本面穩健的前提下，台股第4季傳統旺季的行情依舊值得期待。

梁恩溢補充，根據財政部最新公布的5月出口數據，強勁的外貿動能不僅奠定了台灣從傳統半導體供應鏈，躍升全球AI基礎建設供應核心的戰略地位，成為未來全球算力發展的關鍵。且台股長期深度參與美國創新科技發展，在美國政府最新發布的國家安全戰略中，台灣便與日本、韓國等科技重鎮，一同被定義為主要供應鏈盟友。正因台灣擁有全球最完整的AI產業鏈，掌握不可或缺的硬體與半導體核心技術，促使台美兩地股市連動性極高。若此時因籌碼整理而出現回檔，反而提供台股長線極佳的逢低布局契機，投資人毋須過度擔憂。

梁恩溢指出，市場史上最大IPO案之一的SpaceX預計將於12日正式掛牌那斯達克交易所，勢必引發全球科技市場關注。SpaceX旗艦業務涵蓋火箭發射、衛星網路「星鏈（Starlink）」與人工智慧（SpaceXAI）三大核心版圖，背後供應鏈亦能窺見台廠身影，包括護國神山台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、台燿（6274）皆有望受惠，透過00400A投資人可一檔布局上述台廠企業成長機會；此外，目前00400A前十大持股皆為AI類股，從原物料到周邊產業鏈皆囊括其中，面對百家爭鳴的科技創新浪潮，預估產業與金融市場輪動將更加快速，選股難度也同步提升，投資人可透過兼具成長與靈活配置的00400A，結合基金月配息機制，精準捕捉市場最新的前瞻趨勢之餘，亦提供有追逐現金流需求的投資人更多選擇。

台股 國泰 美股

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