台股多空雙洗後暫時止穩 法人：真正考驗才要開始

台股近日快速反彈後出現震盪整理，加權指數呈現多空交戰格局，投資人心情彷彿大洗三溫暖。國泰投信指出，當前國際地緣政治局勢尚未明朗，加上美國10日公布5月份消費者物價指數年增4.2%創近三年來新高，致使市場不確定性偏高，現階段布局不宜過度激進，建議投資人採取分批進場持續累積投資部位，逢低時可適當加碼布局，並善用具備靈活調整優勢的主動式ETF，由專業投資團隊依據產業趨勢與企業基本面動態配置，在控管風險之餘，有望提前洞察反攻訊號，持續捕捉台股長線成長商機。

2026-06-11 16:56