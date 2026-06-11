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台股多空雙洗後暫時止穩 法人：真正考驗才要開始

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股跌示意圖。圖／AI生成
台股跌示意圖。圖／AI生成

加權指數11日下跌76點，收在43,149點，成交量約1.31兆元。籌碼面部分，三大法人賣超353.9億元，其中外資現貨賣超357.7億元，期貨淨空單增加1,219口至63,168口。台積電（2330）力守平盤，金融指數上漲0.2%，櫃買指數甚至黑翻紅，上漲0.2%。

永豐期貨指出，最近盤勢是典型的以盤代跌格局，指數雖然沒有出現明顯重挫，但透過高檔震盪來消化前波漲幅，多空來回雙洗之下，盤面頻繁留下長下影線，也反映低檔承接力道依舊存在。10日夜盤在CPI公布後一度出現近千點的垂直急拉走勢，市場第一時間將符合預期解讀為利多，不過隨著美股正式開盤後漲勢逐漸收斂，甚至出現回落，顯示市場開始重新回到基本面思考。其實上個月PCE公布時就曾提過，即便數據符合預期，真正的問題仍然是通膨水準本身依舊偏高，只是當時市場選擇忽略這項風險。

永豐期貨表示，從11日台股走勢來看，短線有暫時止穩跡象。不過若將時間拉長來觀察，目前中期回調的架構其實已經展開，現階段比較像是修正過程中的反覆震盪與籌碼整理。因此短線雖然不用過度悲觀，但也還不到全面轉樂觀的時候。接下來市場焦點將放在SpaceX IPO的表現上，這是對市場資金胃納量的一次重要測試。短線最重要的是觀察市場能否藉由新的資金題材重新凝聚買氣，若能順利帶動科技股回穩，將有機會成為這波盤勢暫時止穩的重要訊號。

台積電 美股 台股

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台股多空雙洗後暫時止穩 法人：真正考驗才要開始

加權指數11日下跌76點，收在43,149點，成交量約1.31兆元。籌碼面部分，三大法人賣超353.9億元，其中外資現貨賣超357.7億元，期貨淨空單增加1,219口至63,168口。台積電（2330）力守平盤，金融指數上漲0.2%，櫃買指數甚至黑翻紅，上漲0.2%。

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