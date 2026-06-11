一場2000萬台的泡泡幻滅？大摩驚爆CPO製造端良率低至20%

近來美國華爾街釋出CPO在實際量產與採用時程上均面臨顯著延後的看法，重創全球光通訊股。摩根士丹利（大摩）證券跟進認為，長期故事沒有改變，但短期情緒可能偏弱，市場預期需要重新校正。

美國半導體研究機構SemiAnalysis，繼上周出具記憶體報告，引發記憶體股大屠殺後，最新則將矛頭指向CPO，直指CPO在實際量產與採用時程上，均面臨顯著延後（至2029年後），引爆全球光通訊股股價全倒。

大摩在最新出具的「大中華科技版導體產業」報告中指出，若以2027年光學引擎出貨量模型600–700萬台來看，將遠低於投資人普遍預期的2,000至3,000萬台成長規模，其中製造端的良率瓶頸成為掣肘關鍵。

大摩認為，連結產能與實際產出，即便台積電（2330）PIC（光子積體電路）產能在2027年第1季擴充至每月1萬片，SoIC（系統單晶片）良率仍是關鍵變數，預估約落在50%至60%左右。

另一方面，則是來自製造端的瓶頸，如下游組裝良率目前僅20%至50%，將成為影響最終CPO相關出貨量的另一個重大不確定因素。

大摩認為，2026至2028年將會是光收發模組（transceivers）、光學方案（如 CPO／NPO）與銅互連並存的過渡階段，因為主流解決方案仍以1.6T／3.2T 為主，CPO仍需時間放量，但預期將自2028年起進入成長爆發期。

由於目前市場預期2027年光學引擎出貨量約為2,000至3,000萬台，但因良率不佳，實際出貨表現可能將遠不如預期，使得短期CPO相關股票情緒可能進一步被下修。儘管如此，大摩仍看好CPO的長線成長趨勢。

大摩點名，由於CPO長期的成長故事沒有改變，僅是短期情緒可能偏弱，因此台廠中，包括台積電、日月光投控（3711）、上詮（3363）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）、穎崴（6515）等仍相對看好，並均給予「優於大盤」評級。