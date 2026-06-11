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富達國際下半年投資展望 2大推力及市場共識外「3大亮點」投資主題

經濟日報／ 記者張瀞文／香港即時報導
2026年富達國際投資論壇11日舉行，富達國際全球多重資產投資主管奎夫（Matthew Quaife，左）及富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾分享下半年展望。記者張瀞文／攝影
2026年富達國際投資論壇11日舉行，富達國際全球多重資產投資主管奎夫（Matthew Quaife，左）及富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾分享下半年展望。記者張瀞文／攝影

富達國際指出，展望下半年，儘管市場環境高度波動，但基本面仍相對有利風險資產。AI資本支出周期仍是持續推動全球市場向上的重要動力，但風險分散也很重要，可注意實質資產、金融股、內需導向成長概念股等三大投資機會。

2026年富達國際投資論壇11日舉行，富達國際全球多重資產投資主管奎夫（Matthew Quaife）表示，亞洲能源壓力與AI契機並存。亞洲地區高度依賴中東能源，同時AI資本支出激增，成為主導2026年下半年投資主題的兩大推力。

奎夫指出，亞洲市場關鍵分野在於，如中國大陸、日本、南韓及台灣等北亞經濟體較富裕，較能抵禦地緣政治帶來的影響；南亞及東南亞地區如印度、泰國及菲律賓等，則較為脆弱。

在固定收益方面，富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾表示，亞洲優質債券正吸引希望分散美國市場風險的投資人，反映區內部分經濟體成功抵禦中東衝突帶來的能源衝擊，以及市場對高評級發行人的信心提升。

富達亞洲非投資等級債券基金經理人彭添裕指出，從資產配置角度而言，本地貨幣債券最能把握亞洲經濟走向分歧所帶來的契機，不僅可透過不同經濟體之間的相對價值交易創造收益，也能提供在不同周期捕捉收益的入市時機。

富達國際衍生性產品部主管李肇斌表示，除了傳統債息及股息，善用選擇權也可將市場波動轉化為收益來源，但要審慎管理風險。股市回報正日益集中少數AI相關的產業及企業。因此，為提升組合韌性，最好建立橫跨不同市場、產業、證券及收益來源的多元化投資組合。

富達國際多重資產研究部聯席主管暨基金經理艾孚斯塔（George Efstathopoulos）表示，市場進入更分散且由財政政策驅動的新階段，投資機會持續擴大，包括實質資產、金融股、內需導向成長概念股等。

艾孚斯塔指出，實質資產重要性再度提升，讓投資人參與通膨壓力與財政驅動程度同步升高的世界。金融股進入全新時代，受到四大關鍵順風支持，包括利率水準較高、監管鬆綁、信貸成長改善、殖利率曲線更陡峭。中型股特別受惠於內需導向成長，因為對國內經濟曝險較高，對利率更敏感，且與大型股之間的評價差距也仍處於歷史相對高檔。

中東 美國 東南亞 能源 債券

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