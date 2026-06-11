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外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

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外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股11日在台積電（2330）再度上演「一日填息」戲碼，以及美國通膨升溫、中東戰火再起等利空交錯影響下，盤中劇烈震盪。 示意圖／AI生成
台股11日在台積電（2330）再度上演「一日填息」戲碼，以及美國通膨升溫、中東戰火再起等利空交錯影響下，盤中劇烈震盪。 示意圖／AI生成

台股11日在台積電（2330）再度上演「一日填息」戲碼，以及美國通膨升溫、中東戰火再起等利空交錯影響下，盤中劇烈震盪。集中市場指數最高來到43,463.03點、最低下探42,006.39點，高低震盪達1,456.64點。不過尾盤在台積電守穩平盤，以及聯電（2303）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、華通（2313）、臻鼎-KY（4958）、尖點（8021）、台光電（2383）等電子股買盤回籠帶動下，終場僅下跌76.08點、收43,149.46點，跌幅0.18%，成交值約1.26兆元。三大法人持續賣超353.91億元。

統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超357.79億元，賣超力道明顯縮減；投信持續站在買方，買超127.88億元；自營商則賣超124億元，其中自營商（自行買賣）買超7.29億元、自營商（避險操作）賣超131.29億元。

盤面上，權值股走勢分歧。台積電11日除息4.5元，早盤以2,240元開出後迅速拉升至2,260元，再度完成一日填息，但隨後受大盤賣壓拖累，一度翻黑下探2,210元，終場收在2,250元平盤價。聯電則受惠成熟製程需求回溫與產能利用率提升，股價大漲5.49%、收125元，重返5日線之上，貢獻大盤約27點漲點，成為盤面最強權值股之一。

反觀聯發科（2454）盤中一度下探3,880元，終場下跌1.68%、收4,085元，拖累大盤約34點；台達電（2308）最低回測2,080元後跌幅收斂，終場下跌1.82%、收2,160元，影響大盤約31點；鴻海（2317）盤中最低來到251.5元，終場收258.5元，下跌1.71%。

值得注意的是，被動元件族群成為11日盤面最亮眼焦點。隨大盤上沖下洗，盤中超過15檔個股振幅超過一成，資金積極進駐高波動個股。龍頭國巨*（2327）盤中一度重挫至761元，但隨後買盤強勢回補，終場大漲2.81%、收842元，不僅成功收復800元整數關卡，也帶動族群全面轉強。千如（3236）、金山電（8042）、鈞寶（6155）、天二科技（6834）、日電貿（3090）及信昌電（6173）同步攻上漲停，成為台股震盪行情中最具抗跌力道的族群之一。

台股 三大法人 台積電

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