CPO 利空消息衝擊光通訊類股 業界：量產時間不變

研究機構SemiAnalysis發出共同封裝光學（CPO）市場需求將延後的利空消息後，衝擊波若威（3163）、華星光（4979）、光聖（6442）、眾達-KY（4977）等光通訊類股。不過業界普遍認為，今年原先就是CPO起步量產，明年開始放大市場規模後，2028年才是出貨衝刺階段，因此與原先供應鏈規劃狀況不變。

SemiAnalysis針對CPO發布最新報告指出，今年CPO出貨量預期將顯著低於市場激進預測，大規模量產時間點可能將遞延至2028年甚至2029年。同時，Scale-out CPO交換機出貨量面臨下調風險，主要是受光引擎連接良率、ASIC集成難度及整體成本經濟性等因素影響，目前樂觀情況下光引擎連接良率約95%，但若只由ASIC帶動CPO需求，出貨量非常有限。

不過，業界認為，CPO市場今年下半年開始步入量產階段後，市場需求原先就不高，最快明年CPO使用的光引擎（OE）才會爬升到700萬左右水準，且2028年才有望翻倍成長，進入全面放量階段。

據了解，CPO需求原先被市場過於樂觀預估，高於業界預期的3～4倍，因此在SemiAnalysis推出最新報告後，市場預期才會有如此大落差。法人指出，CPO當中關鍵的OE產能必須觀察台積電（2330）在COUPE製程產能開出狀況。

即便CPO市場需求落後，也並不影響光通訊廠搭上AI基礎建設規格升級浪潮，因此法人圈依舊對波若威、華星光、光聖等光通訊廠後續營運抱持正向看待。受到CPO市場利空消息影響，加上大盤連日走空，波若威、華星光、光聖等光通訊廠股價持續探低，其中波若威、華星光11日收盤價更創下近幾個月以來新低。