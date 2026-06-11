來回兩千點震盪、台股收跌76點 台積電完成填息收平盤

台股11日收盤下跌76.08點，終場以43,149.46點作收，成交量1兆2,579.75億元；台積電（2330）今日除息6元，盤中最高2,260元完成填息，終場收平盤價2,250元。

大盤指數今日高低起伏千點，盤中走揚到43,463高點後，隨權值股一路下殺到42,006低點，差距達1,457點；再由低點走升到收盤43,149點，反彈1,143點；大盤月線盤中越過卻未能堅守至收盤。今日對大盤指數貢獻者，除完成填息的台積電，其它包括：聯電（2303）、台光電（2383）、鴻勁（7769）、國巨*（2327）、華邦電（2344）及富邦金（2881）。

今日成交金額大且走高為：國巨*、聯電、華邦電、南亞科（2408）、華通（2313）、臻鼎-KY（4958）、尖點（8021）、群聯（8299）及台光電；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、台達電（2308）、欣興（3037）、景碩（3189）、廣達（2382）、南電（8046）、頎邦（6147）、緯穎（6669）及聯亞（3081）。

群益投顧表示，外資台期指空單5月底以來持續處在6萬口以上天量，顯示法人對現階段股市估值疑慮偏高，積極尋求風險趨避的動作。估值修正壓力沉重，大盤月線保衛戰臨嚴峻挑戰。股價基期與相對評價優勢，估成為階段買盤選股重要考量。