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AI產業才三局上半場 宏大陳益盛：股價已到七局下半

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
宏大國際資產總經理陳益盛表示，認同AI產業發展還在3局上半，但是也要提醒全民AI產業的股價會不會已經反應到7局下半了，不少資金已鎖定兼顧短期收益及長期投報率為佳的不動產標的，一是穩定收益，二是流通性佳，三是增值潛力。宏大國際資產提供
宏大國際資產總經理陳益盛表示，認同AI產業發展還在3局上半，但是也要提醒全民AI產業的股價會不會已經反應到7局下半了，不少資金已鎖定兼顧短期收益及長期投報率為佳的不動產標的，一是穩定收益，二是流通性佳，三是增值潛力。宏大國際資產提供

台灣的半導體及AI相關供應鏈企業，撐起了台灣的強勁景氣，據行政院主計處統計，今年第1季經濟成長率高達驚人的13.69%！而股市也因AI概念帶動之下，6月突破4萬6千點。

正當半數的股民期待台股突破5萬點新高之際，股市卻屢屢大起大落震盪。許多財經專家都說現在的AI產業才在棒球賽的3局上半，還有很大的成長空間，但是宏大國際資產總經理陳益盛卻提出不同看法，他認為，3局上半只對了一半，因為AI產業的股價可能已經到7局下半了！

宏大國際資產總經理陳益盛表示，他不是股市專家，但是面對股市震盪、大起大落，很多股民昨天漲1,000點吃牛排、今天跌1,000點吃泡麵，這真的是大家想要的嗎？

陳益盛指出，儘管許多財經專家依據許多數字分析，從營收、訂單、到出貨量，都說現在的AI產業才在棒球比賽的3局上半，還有6局的發展「錢途」可期，但是陳益盛表示，他無從評論股價高低，並認同AI產業發展還在3局上半，但是也要提醒全民AI產業的股價會不會已經反應到7局下半了！

隨著股市的忽高忽低，許多人都在詢問，目前股市正好那麼資金該轉入不動產嗎？陳益盛指出，的確逐漸有資金轉往保值性強的不動產，但現階段只是剛開始，交易金額及數量還不多，所以可以買到較實惠、划算的價格。

陳益盛觀察，目前較受市場資金青睞的不動產，以近捷運的穩定收益型產品，及好地段的稀有標的較受青睞。

陳益盛同時提出三指標，可供大家想要鎖住資產價值，做為投資購置不動產參考；他指出，不少資金已鎖定兼顧短期收益及長期投報率為佳的不動產標的，一是穩定收益，二是流通性佳，三是增值潛力，民眾可根據自己需求評估適合的長期投資標的。

一、穩定收益：標的首先以市場需求強勁為佳，最好已經有知名企業或連鎖業承租之標的優先。選擇產品具有一定的市場需求，可具有較穩定的租金收益，最夯的選項是工業廠房，因為近年工業不動產市場需求強勁，一枝獨秀，幾大工業園區內或周邊廠房買來收租，是一項不錯的選擇，這類型毛投報率較高，可達3%~4%；其次商辦產品的穩定性亦佳、毛投報率可達2.5~3%亦不差，店面投報率約2.4%~2.85%次之。

二、流通性佳：其次標的最好是容易轉手、容易出租，這點首推市中心的捷運站500公尺內，管理維護良好之帷幕商辦，可謂好標的是需求大於供給，比較不用擔心因房屋空置而造成利息損失，次為捷運站或黃金地段適合不同行業進駐的店面。

三、增值潛力：這點是最難評估的項目，但是只要掌握住交通建設、區域產業發展、及產品的獨特性等原則，就可放心長期持有。資金足夠的人士，當然是購買土地、工業地最佳，次為好地段的透天厝，再來為洽談都更中的老房子。

他指出，有不少人專投資重劃區周邊，或產業園區方圓幾里內農地，十年起算到三十年，往往有數倍的增值空間，例如台北的北士科園區，約莫20多年前購買的，近幾年完成區段徵收重新規劃後，土地每坪成交價都在200萬~280萬不等，漲幅達十倍，而工業地或廠房近年因市場需求佳，地價也持續在上漲；透天庴及都更中老屋，也往往隨著時間累積價值可翻倍至數倍。

行政院

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