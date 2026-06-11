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國巨跌破800元後翻紅！信昌電狂震18% 被動元件解禁股爆漲停潮

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

被動元件族群11日隨台股劇烈震盪全面放大波動，盤中逾15檔個股振幅達一成以上，資金在漲停、急殺與翻紅間快速輪動，信昌電（6173）熄燈翻黑又亮燈、國巨*（2327）由破底翻紅，成為盤面最具戲劇性的族群焦點。

台股受美國5月CPI升溫及中東地緣政治衝擊影響，11日盤中一度急殺1,219點，下探42,006點，但在電子權值股跌勢收斂後，跌幅縮減至約100點附近。劇烈震盪之下，被動元件族群也成為資金快速進出重災區與避風港交錯的核心戰場。

盤面焦點落在個股強勢表現與高波動並存。信昌電盤中再度攻上漲停，千如（3236）、鈞寶（6155）、天二科技（6834）、金山電（8042）、日電貿（3090）等同步亮燈漲停，形成短線資金追價熱點。不過同時間，金山電、大毅（2478）、蜜望實（8043）、國巨*等多檔個股震幅均超過一成以上，顯示籌碼劇烈換手。

龍頭股國巨*表現尤具指標意義，盤初一度跌破800元關卡、最低下探761元，但隨後承接買盤湧入，盤中翻紅上漲逾2.5%，重新站回800元與5日線之上，穩住族群信心，也成為大盤抗空支撐要角之一。

基本面方面，國巨5月營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，創單月新高，前5月營收亦創同期最佳表現。信昌電5月營收4.58億元，年增25.63%，前5月營收年增14.59%，第1季EPS達1.19元，優於去年同期，並規劃台南新廠於明年第3季量產，布局高階材料市場。

此外，市場關注「解禁潮」同步發酵，千如、信昌電、天二科技、金山電等個股正式出關，短線籌碼壓力與題材動能交錯，進一步放大盤中震幅。

整體來看，被動元件族群在利空盤勢中呈現「強震型輪動」，一方面受惠AI與高階應用需求支撐基本面，另一方面解禁與注意股效應加劇短線籌碼波動，使族群成為盤面上交易熱點之一。

信昌電 國巨 中東

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