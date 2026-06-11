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外資大賣早有跡可循！台股6個交易日急殺逾4,000點 分析師曝操作關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股近日震盪激烈，動輒暴跌逾千點。示意圖／聯合報系資料照
台股近日震盪激烈，動輒暴跌逾千點。示意圖／聯合報系資料照

美伊衝突再度升溫衝擊台股近日震盪激烈，動輒暴跌逾千點，大盤指數在6月3日盤中寫下46,552.16點新高，同時也創收盤新高46,459.16點，但其後卻是往下走跌，統計6個交易日跌逾4,000點；證券分析師直言，外資連日大賣早有跡可循，主要是認為台股上漲太多、乖離過大，需要修正，台股近日急挫失守月線也成為重要關鍵，必須在3天內重新站上，不過，在修正中仍可以布局跌深的族群。

美國5月CPI年增4.2%、創3年來新高，加上美伊衝突升溫、美軍再度空襲伊朗，市場對升息與地緣政治風險憂慮升高，美股四大指數周三全面重挫，台股11日早盤以43,172.21點開出，下跌53.33點，指數一度拉升至43,463.03點，上漲237.49點。

但大盤指數盤中一度急殺跳水，指數下滑至42,006.39點，下跌1,219.15點，回測42,000點，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等股齊挫，台積電除息，每股配發6元現金股利，除息影響大盤指數約47.84點，早盤以2,240元開低後一度翻紅拉升至2,260元，完成填息，但隨後再往下探底，一度下滑至2,210元。

如果以台股大盤指數在6月3日創下的46,459.16點收盤新高計算，截至6月10日下跌3,233.62點，若是以盤中高點46,552.16點計算至11日盤中低點42,006.39點，則是下跌4,545.77點，台股指數由高點下跌，月線宣告失守。

證券分析師張陳浩表示，外資期貨空單上周逼近7萬口，就已準備調節台股，上周四及周五大盤指數開始拉回，本周一更因非農就業人口數據超出預期的衝擊，指數重挫1,568點，周二反彈1,201點但周三再大跌1,478點，11日盤中一度急殺重跌逾千點。

張陳浩指出， 外資大賣早有跡象，主要是認為台股上漲太多，乖離過大，需要修正乖離，今日盤中的急殺是在修正過程中一有風吹草動，很容易出現多殺多，造成急跌。

張陳浩強調，多頭修正10~15%是正常的，預期6月走勢煎熬，將呈現急漲急跌的走勢，值得觀察的是，台股在3月因美伊戰事影響下跌到月線，費城半導體當時也是下跌到月線止跌反彈；這次費城半導體要儘速回到月線之上，台股同樣也要在3天內重新站回月線，就代表修正的差不多了。

至於布局的族群，張陳浩認為，台積電跌就是買點，可以往下分批買，另外，跌深族群可以留意，包括半導體權值股的聯發科、日月光投控（3711）、京元電子（2449）等可以留意；可以關注的還有ABF的欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958），及散熱族群的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）。

至於被動元件及光學族群， 張陳浩表示，可以等止跌訊號出現台股止穩時進行布局，看好將是指數再上攻時的兩大新主流，光學股的大立光（3008）、今國光（6209）、玉晶光（3406）、亞光（3019）、先進光（3362）；被動元件的國巨*（2327）、華新科（2492）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）等可以關注。

台股 美股 伊朗

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