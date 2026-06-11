國泰金持續站穩百元大關 盤中股價最高逆勢上漲1.6%

受到中東地緣政治風險急遽升溫影響，台股大盤11日盤中一度狂跌逾千點，金融股展現避風港屬性，其中，壽險龍頭之一的國泰金（2882）成功守住百元大關，盤中更一路震盪走高，最高一度來到101.5元，逆勢上漲1.6%，旗下子公司強勁的獲利基本面，成為吸引防禦性價值投資資金進駐的核心關鍵。

從盤面走勢觀察，國泰金早盤受到大盤下殺逾千點拖累，以101元開出後，盤中一度隨大盤回檔至最低97.7元。然而，隨後強勁的防禦性買盤進駐，拉動股價一路震盪揚升，盤中最高點來到101.5元。

從技術面來看，國泰金目前股價持續站穩5日線、10日線、月線和季線之上，顯示不論是短線的資金動能或中長期的多頭格局皆穩固，支撐於百元大關之上。

國泰金前四月累計稅後純益達459.3億元，較去年同期顯著成長三成以上，其中，國泰人壽累計賺259.4億元，年增65%；國泰世華銀行於淨利息收入雙位數成長與手續費收入穩健貢獻下，累計前四月賺175.3億元，年成長10%，雙雙成為國泰金控最穩定的獲利護城河。

其他子公司如國泰產險和國泰證券前四月累計獲利皆創下同期新高，國泰投信稅後純益則年成長26%。