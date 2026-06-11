富達投資論壇：AI 帶動亞洲崛起 台灣、南韓半導體最受惠

富達國際指出，能源與AI兩大主題重塑全球及亞洲市場。亞洲成為AI新核心，從半導體到機器人，引領下一波科技突破。台灣及南韓成為最明確的受惠者，中國大陸及日本也有投資機會。

2026年富達國際投資論壇11日舉行。富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，地緣政治分裂及AI基礎建設快速擴張，使全球經濟變得更加資本密集且供給受限。荷莫茲海峽局勢緊張，已推升運輸成本、保險費用及油價波動，各國政府也日益將能源安全置於成本效率之上，反映思維明顯改變。

劉培乾指出，另一方面，AI革命帶來第二股結構性通貨膨脹壓力。AI投資極度消耗資源，不僅提高晶片與伺服器需求，也推升銅、鋼鐵、電力及工業設備的需求。雖然AI可能提升長期生產力並降低成本，但短期內總體經濟影響偏向再通膨，因為加劇對稀缺基建與能源資源的競爭。

劉培乾指出，亞洲正處於這場轉型的核心。台灣與南韓受惠於半導體、伺服器及高階製造的需求，成為最明確受惠者。台灣出口訂單近期年增超過40%，主要受AI需求帶動。南韓半導體出口也隨全球記憶體周期回升而顯著反彈。

另外，劉培乾表示，日本受惠於全球供應鏈多元化與半導體投資趨勢，逐步轉型為策略性工業樞紐。中國大陸則反映全球經濟分歧加劇，綠色科技供應鏈可望受惠於全球電氣化需求，但內需與房地產疲弱仍帶來通貨緊縮壓力。

富達國際基金經理尼可斯（Dale Nicholls）表示，過去數月受惠半導體、AI基礎設施及先進硬體的強勁需求，亞洲投資人目光集中在台灣和南韓。台灣近期已超越印度，成為全球第五大股市；南韓科技股則受惠於市場對記憶體晶片和AI相關需求的樂觀情緒。

除了台韓之外，尼可斯提醒，還有其他投資機會。在中國大陸，科技進步正從傳統AI基礎設施，擴展至機器人、自動化、電氣化、先進製造業及AI應用。富達將持續專注尋找在市場中具結構性增長潛力，同時擁有強大競爭力、明確商業化路徑、長期能創造顯著價值的企業。

富達國際基金經理田笛指出，AI使用不斷增加，將需要持續投資發電、輸電、儲能、資料中心及數位基礎設施。隨著應用範圍擴大，機會將不僅限於科技龍頭，更將涵蓋醫療保健、工業自動化、交通運輸及支持AI轉型的更廣泛生態系統。