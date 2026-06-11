被動元件轉向結構性成長 法人看好三台廠受惠評價重估行情

人工智慧（AI）算力升級，帶動被動元件產業由周期循環轉向結構性成長，目前日韓大廠產能逼近滿載，並陸續傳出調漲報價，法人看好，國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）等台廠將優先受惠本輪結構性升級循環與評價重估行情。

大型投顧法人分析，觀察2018年至今被動元件產業循環演變，產業驅動因子明顯由過去消費性電子為主的周期性景氣循環，逐步轉型為由AI及高階運算基礎建設主導的結構性升級循環。

隨AI伺服器運算密度、功耗與高速傳輸需求大幅提升，電源穩定性與訊號完整性要求同步升級，進一步推動高容值、高耐壓、低ESR及高可靠度MLCC及相關被動元件用量明顯增加。

法人指出，此一變化不僅帶動單機用量倍數成長，並推升產品平均單價結構性上移。以輝達Vera Rubin平台為例，系統進一步邁向更高功耗及更高算力密度架構，整體電源設計與零組件配置複雜度大幅提升，帶動單台AI伺服器所需被動元件價值較前一代平台增加約4至6倍。

基於村田、三星、太陽誘電等日韓大廠產能接近滿載，交期結構性拉長至20周以上，報價並調漲15%至35%，確立走向賣方市場，法人評估，供給失衡短期難以緩解，核心瓶頸在於關鍵前段設備交期拉長至一年以上，且高容值、多層數產品涉及奈米級材料配方與高難度燒結製程，導致有效產能釋放緩慢。

在準時供應遠重於成本控管的採購思維下，下游客戶為防範斷料停工，展現高度價格彈性，傾向透過支付風險溢價或簽署長約鎖定產能，即使上游部分基礎原物料價格些微回落，報價仍具極強的向下剛性，龍頭廠商毛利率及利潤結構獲得強大支撐。

法人認為，被動元件產業已轉向由AI伺服器及1.6T高速網通驅動的結構性升級循環，預期市場評價邏輯有望由低倍數循環股，逐步轉向反映成長性與產品升級的評價重估過程，看好具備AI與高階網通供應鏈切入能力相關台廠。