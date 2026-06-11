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散戶沒在怕！成交量前五大全是 ETF 零股成交前五大僅一檔個股
台股11日一度大跌逾1,200點，逼近42,000點大關。不過，散戶明顯沒有在怕，上演自己的股市自己買，儼然成了螞蟻雄兵的「第四法人」。盤中成交量前五大全數是ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾66萬張，主動富邦台灣龍耀（00405A）逾35萬張，主動統一台股增長（00981A）逾33萬張，元大台灣50正2（00631L）逾30萬張，以及元大台灣50反1（00632R）逾26萬張。
至於盤中零股成交量前五大，也幾乎清一色是ETF，元大台灣50（0050）3,103萬、台積電（2330）421萬、主動統一台股增長402萬、元大台灣50正2有383萬，主動統一升級50有365萬。
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