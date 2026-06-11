台股盤中崩逾千點他們在笑！這二檔台廠委外紅利來了

台股11日盤中慘崩逾千點，表現相當弱勢。不過成熟型製程廠聯電（2303）、世界（5347）逆勢走強，主要在於內外資紛紛看好，如外資摩根士丹利（大摩）證券認為，成熟製程產業水漲船高，新一輪景氣上行周期已開始。

大摩指出，AI電源管理IC（Power IC）已成為未來AI基礎設施的核心元件，成長速度與AI GPU相當，甚至可能更快。因此，預期成熟製程產能將於2027年下半年出現供給吃緊的狀況。

隨AI基礎設施建置熱潮預計還將持續二年以上，部分智慧機與PC客戶已開始擔憂成熟製程產能不足的問題，中芯國際與聯電均釋出類似訊號。因此，大摩認為成熟製程晶圓代工廠短期內不太可能面臨庫存修正或客戶砍單的風險。

相反的，包括英飛凌與芯源系統（MPS）等全球領導廠商，正逐步採用委外代工模式。例如，芯源系統同時委由華虹半導體與世界先進生產；英飛凌則委由聯電代工，此一趨勢將嘉惠台系成熟型製程廠後市營運表現看俏。

大摩預估，AI伺服器電源管理IC市場規模2026年達到150億美元，未來二年年複合年成長率高達50%，並隨全球AI GPU需求同步擴張。AI電源管理IC需求強勁成長，足以抵消消費性電子與智慧機半導體市場疲弱的影響。

由於受到各內外資法人看好，包括國泰、中國信託、宏遠、華南等本土法人，以及外資大摩、花旗等，多給予正向評級，吸引市場買盤大舉追捧，激勵聯電、世界股價逆勢走強，成為市場投資人熱議的焦點。