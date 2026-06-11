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台股最低大殺1,219點！險守42,000點關卡 11點半跌點收斂僅剩不到400點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股盤中最低下跌1,219點至42,006點。圖／本報資料照片
台股盤中最低下跌1,219點至42,006點。圖／本報資料照片

5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，美伊衝突持續，油價上揚，也讓美股四大指數昨（10）日全數收黑，其中以費半指數下跌3.5%最重，拖累台股今（11）日開低走低，盤中最低下跌1,219點至42,006點。台積電（2330）盤中最低下跌40元至2,210元。

目前台股權值五天王都跌破月線，包括台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317），以及日月光投控（3711）。

10點半之後，買單明顯拉抬台積電、友達（2409）、國巨*（2327）、力積電（6770）、大毅（2478）等個股，大盤跌點也有收斂，11點半後一度跌點僅剩不到400點。法人指出，台幣續貶，外資連續五日賣超累計4,374億元，短線支撐先看42,000點，波段支撐看38,000點。短線壓力44,800點，多段壓力48,000點。

台股 日月光投控 美股

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