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台股狂震1,456點！記憶體族群靠華邦電鎮守高檔 南亞科力拚翻紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股盤中高低震盪超過1450點。示意圖／聯合報系資料照
台股盤中高低震盪超過1450點。示意圖／聯合報系資料照

美國通膨升溫與中東局勢惡化衝擊市場，台股11日盤中高低振盪達1,456.64點。不過記憶體族群在DDR4供給持續吃緊題材支撐下展現抗跌力道，華邦電（2344）一度大漲近9%，力成（6239）同步走強，南亞科（2408）力拚翻紅，成為盤面少數抗空亮點。

台股今日受美國5月CPI創近三年高點、美伊衝突升溫等利空影響開低震盪，指數一度跌破42,100點。不過在台積電（2330）完成填息、盤中翻紅帶動下，大盤早盤曾由黑翻紅，但隨後權值股賣壓湧現，指數再度跳水，盤中跌幅擴大至逾千點。

在市場劇烈震盪之際，記憶體族群部分個股展現強硬抗跌氣勢。南亞科盤初最高來到353.5元，漲幅超過6%；華邦電則一度衝上162.5元，漲幅逼近9%，同步帶動力成、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、群聯（8299）及十銓（4967）等個股走揚。雖然盤中大盤跌勢加劇，部分個股由紅翻黑，但華邦電與力成仍力守高檔，南亞科也重新翻紅，逢低不乏買盤承接。

基本面方面，華邦電5月合併營收200.01億元，連6個月創高，更首度突破200億元大關，月增3.9%、年增181.9%；前5月累計營收774.99億元，年增128.58%。受惠DDR3、DDR4及NOR Flash等成熟製程產品供給大幅縮減，公司首季營收季增43.6%，毛利率攀升至53.4%，單季每股純益達2.25元。

此外，華邦電董事會日前再加碼73億元資本支出，布局客製化超高頻寬記憶體（CUBE）及相關先進封裝設備，目標2027年量產。市場並傳出三星電機有意與華邦電合作，為未來營運增添想像空間。

南亞科營運表現同樣亮眼，5月營收276.7億元，連7個月創歷史新高，月增8.55%、年增達7.3倍；前5月累計營收突破1,022億元，年增近6.5倍。法人指出，美光持續縮減DDR4產能，使市場供給缺口進一步擴大，短期內供不應求格局難以改變，將有利南亞科等業者獲利表現。

另一方面，記憶體模組廠威剛（3260）也受惠漲價效應，5月營收年增210%。法人認為，在AI伺服器需求持續帶動下，DRAM與NAND Flash市場正逐步進入供給長期偏緊的新常態，第2季合約價漲幅有望超過四成，記憶體族群後市仍具表現空間。

華邦電 南亞科 台股

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