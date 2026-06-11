台股盤中急跌震盪逾1450點 AI權值股走弱

美伊衝突再度升溫衝擊台股近日震盪激烈，動輒暴跌逾千點，大盤指數在6月3日盤中寫下46,552.16點新高，同時也創收盤新高46,459.16點，但其後卻是往下走跌，統計6個交易日跌逾4,000點；證券分析師直言，外資連日大賣早有跡可循，主要是認為台股上漲太多、乖離過大，需要修正，台股近日急挫失守月線也成為重要關鍵，必須在3天內重新站上，不過，在修正中仍可以布局跌深的族群。

2026-06-11 13:03