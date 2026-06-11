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CPI、戰火、CPO不如預期三重夾擊 光通訊股持續破底

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

昨晚美國公布5月CPI年增率4.2，符合機構預期，但仍有通膨疑慮，再加上美伊戰火突然升溫，對本就受CPO出貨不如預期而大跌的光通訊股來說，無疑是雪上加霜，光聖（6442）即便5月營收爆增，也逃不過大跌的命運，華星光（4979）更是連續兩日跌停，光通訊族群一片愁雲慘霧。

由於戰火引發油價大漲，導致CPI持續大增，不過若是已去掉能源及食品的核心CPI來看，月增率反倒減緩，帶動昨晚美股反彈，AAOI上漲7.52%，Lumentum則反彈近4%，然而美股的好表現並沒有反映在台股上，反而持續大跌，華星光率先跌停，光聖、聯亞（3081）、環宇-KY（4991）等人距離跌停也僅一步之遙，整個族群來看十分委靡不振。

在高估值的CPO故事不如預期下，台股反應的或許不是CPO的未來展望不佳，而是提前反應的高成長估值進行修正，這才導致了連續下跌的慘況。

CPO 光通訊 三重

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