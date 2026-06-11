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台積電填息秀煙花散！空頭回擊電子權值大軍 台股跳水急殺逾千點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股盤中跌逾千點。示意圖／聯合報系資料照
台股盤中跌逾千點。示意圖／聯合報系資料照

美國5月CPI年增4.2%、創3年來新高，加上美伊衝突升溫、美軍再度空襲伊朗，市場對升息與地緣政治風險憂慮升高，美股四大指數周三全面重挫，台股11日開低後一度翻紅，可惜台積電（2330）在填息後股價又往下探，10時過後大盤指數急殺跳水，大跌逾千點。

台股早盤以43,172.21點開出，下跌53.33點，指數一度拉升至43,463.03點，上漲237.49點，台積電除息，每股配發6元現金股利，除息影響大盤指數約47.84點，早盤以2,240元開低後一度翻紅拉升至2,260元，完成填息，但隨後再往下探底，一度下滑至2,210元。

台積電領跌，聯發科（2454）盤中下挫逾6%，失守4,000元卡價，國巨*（2327）、台達電（2308）、鴻海（2317）、智邦（2345）、欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、廣達（2382）、貿聯-KY（3665）、金像電（2368）、緯穎（6669）、等全面走弱，衝擊大盤指數再往下殺，一度下滑至42,006.39點，下跌1,219.15點，回測42,000點關。

台積電 台股 美股

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