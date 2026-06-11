台積電填息秀煙花散！空頭回擊電子權值大軍 台股跳水急殺逾千點

昨晚美國公布5月CPI年增率4.2，符合機構預期，但仍有通膨疑慮，再加上美伊戰火突然升溫，對本就受CPO出貨不如預期而大跌的光通訊股來說，無疑是雪上加霜，光聖（6442）即便5月營收爆增，也逃不過大跌的命運，華星光（4979）更是連續兩日跌停，光通訊族群一片愁雲慘霧。

2026-06-11 10:48