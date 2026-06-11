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通膨陰影壓境台股早盤震盪 台積電、聯發科營收利多難敵國際賣壓

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股盤中跌逾千點。示意圖／聯合報系資料照
台股盤中跌逾千點。示意圖／聯合報系資料照

美國5月CPI雖大致符合市場預期，但通膨仍維持高檔，加上地緣政治風險升溫，拖累美股前一交易日全面重挫，科技股與半導體族群成為賣壓重心。台股11日早盤同步承壓，指數開低後急挫逾1,000點，盤中雖靠台積電（2330）填息買盤與部分電子族群撐場翻紅，但盤勢震盪劇烈，顯示市場風險偏好仍偏保守。

美股前一日四大指數同步收低，道瓊大跌953點、跌幅1.87%，標普500指數下跌1.62%，那斯達克下跌1.98%，費城半導體指數也重挫逾3.5%。美國5月CPI年增4.2%，創三年來最快增速，儘管數據符合市場預估，但通膨高於聯準會目標，加上市場對升息與中東局勢的疑慮升高，壓抑全球科技股表現。

台積電基本面仍亮眼，公司昨公布5月合併營收4,169.7億元，創單月歷史新高，月增1.5%、年增30.1%；前五月合併營收1.96兆元，同寫歷年同期新高。不過，在美股半導體股急跌、台積電ADR重挫近4.5%的壓力下，營收利多短線仍難完全抵銷國際賣壓。

聯發科（2454）同樣面臨營收表現與股價壓力背離的情況。聯發科5月合併營收474.3億元，月增1.4%、年增4.9%，AI相關應用仍是市場關注亮點，但今日早盤開在4,085元，明顯受到美股科技股修正與資金調節影響。市場人士指出，聯發科近期漲幅已高，當外資風險偏好下降，短線更容易成為獲利了結標的。

封測龍頭日月光投控（3711）早盤也開低至533元。日月光5月合併營收630.3億元，創歷年同期新高，月增1.3%、年增28.6%，受惠先進封測需求升溫。不過，在費半重挫與AI供應鏈估值修正壓力下，早盤買盤追價意願同樣受到壓抑。

聯發科 台積電 營收

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