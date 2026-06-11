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外資連賣、ADR大跌也無妨 台積電再度完成一日填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電11日除息，早盤以2,240元開低後翻紅，一度拉升至2,260元，再度完成一日填息。聯合報系資料照
台積電11日除息，早盤以2,240元開低後翻紅，一度拉升至2,260元，再度完成一日填息。聯合報系資料照

台積電（2330）除息前股價走跌，台積電ADR周三大跌4.5%，收在408.75美元，較台北交易溢價14.9%，外資則是連六賣，合計賣超80,216張，除息前三大法人同步賣超；台積電11日除息，早盤以2,240元開低後翻紅，一度拉升至2,260元，再度完成一日填息。

台積電除息，每股配發現金股利6元，預計發出現金股利1,555.95億元，股息發放日為7月9日；台積電自2019年起改為每季配發現金股利，統計過去27次季除息，其中有21次在除息當天就填息。

台積電5月合併營收4,169.7億元，創單月歷史新高，月增1.5%，年增30.1%；累計今年前5月合併營收1.96兆元，為同期最佳，年增30%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望， 預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2,363.3億元到1兆2,743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

台積電除息交易，證交所表示，台積電發行市值將減少約1,555億元，占發行量加權股價指數約47.84點；台積電早盤以2,240元開低後一度下滑至2,235元，開盤約11分鐘股價翻紅至2,255元，完成填息，盤中股價則曾再衝高至2,260元。

台積電 台積電ADR 除息

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