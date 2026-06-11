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台積電花24秒填息 季除息後22次當天填息

中央社／ 記者張建中新竹11日電
台積電今除息。路透
台積電今除息。路透

晶圓代工廠台積電2025年第4季現金股利今天除息，僅花24秒時間便完成填息，台積電自改採每季配息後，除息當天就填息的紀錄推升至22次。

台積電2025年第4季每股現金股利6.00003573今天除息，總金額新台幣1555.95億元，預計7月9日發放。台積電除息影響大盤約47.84點。

台積電自2019年起改採每季配息，27次除息皆順利完成填息；其中，21次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

受美股收低，台積電美國存託憑證（ADR）下挫4.48%影響，台積電今天跳空開低，開盤下跌10元，隨著買盤湧入，推升台積電股價走高，僅花24秒時間便順利完成填息，將除息當天就填息的紀錄推升至22次。

台積電董事長暨總裁魏哲家5月持股745萬2349股，將有4471萬元入袋，行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有99.22億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約7.5億元入袋。

除息 台積電 晶圓代工廠

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