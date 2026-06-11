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台積電早盤填息 推升台股由黑翻紅

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股11日開低，早盤在台積電（2330）填息後，推升指數由黑翻紅，盤面上強勢族群包括石英元件、記憶體以及受惠Space X將掛牌的低軌衛星概念股。法人認為，在基本面支撐下，全球景氣尚未出現衰退風險，後續可持續關注通膨變化、央行政策及地緣政治發展。

根據統計，今天除息的個股，包括台積電、華新（1605）、寶齡富錦（1760）、彰源（2030）、華泰（2329）、德律（3030）、群創（3481）、天二科技（6834）、青新-創（6951）、富邦媒（8454）等，其中台積電發行市值將減少約1,555億元，占發行量加權股價指數約47.84點。上述10檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約52.66點。

近期中東地緣政治衝突、油價走揚及市場對利率政策預期調整，持續牽動全球金融市場。統一投信投資研究團隊表示，雖然高利率環境可能延續，但目前全球經濟仍維持溫和成長，美國勞動市場與消費動能展現韌性，AI投資趨勢亦持續推進。

統一投信投資研究團隊指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新預估，受中東衝突與能源價格上漲影響，今年全球主要區域經濟成長率普遍遭到下修，其中亞洲與歐洲受到的影響相對明顯。不過，全球經濟仍維持正成長，顯示整體景氣基本面仍具支撐力道。

美國經濟方面，統一投信投資研究團隊表示，雖然近期通膨數據再度升溫，核心CPI、核心PCE及PPI均呈現上升趨勢，使市場對Fed降息預期明顯收斂，但從勞動市場、消費及企業投資來看，美國經濟仍展現相當韌性。近期失業率維持在相對健康水準，職缺數量亦持續增加，顯示企業聘僱需求穩健；消費支出與刷卡消費數據也維持成長，短期內尚未出現明顯轉弱跡象。

台積電 華泰 富邦媒

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