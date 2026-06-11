台積電填息救全場！台股開低急挫350點後翻紅 南亞科、台光電助陣反攻

美國通膨升溫與中東戰火再起雙重夾擊，台股11日在台積電（2330）除息日面臨空方壓力。6月台指期開盤重挫724點至42,643點，集中市場指數隨後開低53.33點、報43,172.21點。不過台積電迅速完成填息、盤中由黑翻紅，帶動台達電（2308）、日月光投控（3711）等電子權值股同步走強，加上南亞科（2408）領軍記憶體族群、台光電（2383）帶動PCB族群強勢反攻，大盤自盤初一度下跌逾350點急拉翻紅，漲幅一度擴大至逾200點，快速收復43,000點整數關卡。主動統一升級50（00403A）、友達（2409）及元大台灣50反1（00632R）等交投火熱。

2026-06-11 09:26