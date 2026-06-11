台積電填息救全場！台股開低急挫350點後翻紅 南亞科、台光電助陣反攻
美國通膨升溫與中東戰火再起雙重夾擊，台股11日在台積電（2330）除息日面臨空方壓力。6月台指期開盤重挫724點至42,643點，集中市場指數隨後開低53.33點、報43,172.21點。不過台積電迅速完成填息、盤中由黑翻紅，帶動台達電（2308）、日月光投控（3711）等電子權值股同步走強，加上南亞科（2408）領軍記憶體族群、台光電（2383）帶動PCB族群強勢反攻，大盤自盤初一度下跌逾350點急拉翻紅，漲幅一度擴大至逾200點，快速收復43,000點整數關卡。主動統一升級50（00403A）、友達（2409）及元大台灣50反1（00632R）等交投火熱。
美國5月CPI年增4.2%、創三年來新高，加上美伊衝突升溫、美軍再度空襲伊朗，市場對升息與地緣政治風險憂慮升高，美股四大指數昨夜全面重挫，道瓊狂瀉逾900點、費半跌逾3.5%。台積電ADR重挫4.48%，台指期夜盤下跌752點。
盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低10元、報2,240元，台達電開2,170元、鴻海（2317）開260元、聯發科（2454）開4,085元、日月光投控開533元。
類股方面，油電燃氣、運動休閒、塑膠等漲幅居前，數位雲端、玻陶、電器電纜、電子通路等相對疲弱。
回顧台股10日表現，集中市場指數重挫1,478.9點、收43,225.54點，跌破月線，成交值1.3兆元。三大法人進入第五日賣超，繼續調節1,174.29億元，包括外資賣超935.74億元、投信買超166.96億元、自營商賣超405.51億元。
法人認為，台股短線面臨估值修正與外資調節壓力，但AI產業成長趨勢未變。若量能未能回升、站回短期均線，指數仍將弱勢震盪，資金可留意AI供應鏈、散熱、先進封裝及高速傳輸等受惠族群。
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