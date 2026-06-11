美伊局勢緊張、美股收黑 投顧：台股技術面轉弱

美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性，美股4大指數均下挫逾1%，台積電美國存託憑證（ADR）收跌4.48%。投顧分析，週三台股收量增長黑棒，且收盤跌破月線支撐，在短線技術面轉弱、籌碼面仍待沉澱的情況下，大盤短期可能需要時間進行整理與尋求支撐。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10日表示，美軍即將對伊朗發動「強烈」且「明確」的軍事打擊，並暗示相關軍事行動可能持續到第2個夜晚。

美股道瓊工業指數10日下跌953.33點或1.87%，收49918.78點；標普500指數下滑119.66點或1.62%，收在7266.99點；那斯達克指數下挫509.32點或1.98%，收25169.50點；費城半導體指數重挫451.35點或3.57%，收12206.46點。

台股10日科技股賣壓湧現，午盤過後急殺，加權指數終場收全日最低點43225.54點，失守月線約43349點，下跌1478.90點創史上第6大收盤跌點，成交值約新台幣1兆3240億元。

三大法人昨天合計賣超1173.64億元，其中外資及陸資賣超935.74億元，創史上第8大單日賣超金額，並連續5個交易日賣超；自營商也減碼405.51億元，僅投信站在買方、買超167.61億元。

晶圓代工廠台積電自結5月營收新台幣4169.75億元，創下單月營收歷史新高，第2季營運目標應可順利達成，並將創下單季營收歷史新高。台積電今天將除息，每股配發現金股利6元，市值將因此減少約1555億元，占發行量加權股價指數約47.84點。

手機晶片廠聯發科自結5月營收新台幣474.34億元，為歷年同期次高，僅次於2022年5月的520.76億元。聯發科預期，因客戶需求依然謹慎，第2季手機晶片業績恐將滑落，進一步影響第2季整體營收落在1402億至1492億元區間，較第1季持平至減少6%。