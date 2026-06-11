台股指數「校正回歸」單日重挫近1,500點 後市看三關鍵點位

台股本周搭「大怒神」，9日甫勁揚1,201點大逆轉，昨（10）日又因市場預期聯準會升息疑慮、中東地緣政治衝突升溫、AI硬體需求遞延等利空衝擊下，外資再賣超935.7億元，指數「校正回歸」，開低走低殺最低，終場崩跌1,478點收43,225點，回吐9日漲點，跌破月線支撐。

法人指出，台股近期震盪劇烈，投資人大洗三溫暖。在行情量縮、尚未正式確認止跌落底前，操作應維持防禦基調。接下來台股有三大關鍵點位，即短線行情若不能快速回補8日的跳空缺口45,070點，否則指數恐有下探當日低點42,376點、甚至40,000點的可能。

觀察後市，法人表示，台股還有資金排擠、匯率走揚、及地緣風險等三大隱憂將干擾行情，值得高度留意。

受華爾街大行美銀證券高喊現階段投資人應「逢高出脫、獲利了結」的空頭看法襲擾，加上美軍直升機遭伊朗擊落，美國總統川普下令報復反擊，衝擊台股昨日重挫3.3%，成交量擴增至1.4兆元，呈現價跌量增格局。

盤面個股一片慘綠，電子、金融雙雙領跌，市場資金轉向非金電族群避險；營建股因央行總裁楊金龍透露房市信用管制「就到這裡」，被市場解讀央行暫無進一步緊縮，類股指數大漲4.4%最強勢。

千金股則是重災區，除大立光（3008）、印能科技、創新服務三檔逆勢收漲外，餘均下跌收黑，聯亞（3081）、光聖（6442）、宜鼎（5289）、富世達、聯友金屬-創更是亮燈跌停。因倍利科大跌86元收999元，使檔數由48檔減少至47檔。

三大法人合計賣超台股1,174.2億元。其中外資賣超935.7億元，連五賣、累計賣超4,374.7億元；投信買超166.9億元，連九買、累計買超776.9億元；自營商賣超405.5億元，連五賣、累計賣超1,461.8億元。八大公股行庫則是逢低護持，大舉買超252.6億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等三大市場名師指出，台股若要重新轉多，必須站回短期均線，並回補8日跳空缺口、成交量也需回升到20日均量之上，否則行情將持續弱勢整理。