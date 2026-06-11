上市櫃營收 寫最旺5月…大增34%

上市櫃公司5月營收淡季不淡，在AI浪潮強力拉升下，總計營收高達5.26兆元，不僅創歷年最旺5月紀錄，更奪下歷史單月次旺佳績，成功超越4月，僅次今年3月，為台股史上第三次單月總營收突破5兆元大關，展現強勁的連續成長動能。

上述數據是扣除尚未公布的金控與產壽險股及三商等17家公司，統計5月總營收小幅月增0.8％、大幅年增34%；前五月營收跨過20兆元，達24.3兆元，年增率高達28.5%。值得關注的是，5月共有126家上市櫃公司營收刷新歷史新高，雖然家數少於4月的152家，但在指標性龍頭大廠產能全開帶動下，整體營收規模不減反增，且遠優於去年同期的65家，顯示企業基本面正處擴張期。

126家營收創高企業中，前十大指標公司皆繳出單月營收逾200億元亮眼成績，依序為台積電（2330）、聯強（2347）、至上（8112）、統一超（2912）、智邦（2345）、南亞科（2408）、群聯（8299）、長榮航（2618）、華航（2610）及華邦電（2344）。從產業分布來看，以台積電供應鏈、AI伺服器為主，再來是綠能政策、生技及內需民生消費族群。

從營收規模來看，5月前十大企業依序為鴻海、台積電、廣達、緯創、文曄、大聯大、和碩、緯穎、英業達與仁寶。其中前六名表現尤為強悍，單月營收悉數突破千億元大關，彰顯台灣電子代工與半導體產業的強勁成長。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、凱基投顧董事長朱晏民等市場名師皆持樂觀態度。在4、5月營收堅實基礎下，推估第2季上市櫃總營收可望季增5~10％、單季獲利有機會挑戰1.3~1.6兆元；放眼全年，整體營收有望大幅上看65兆元、獲利更上看6.3~7兆元。

法人也點名，晶圓代工、先進封裝、半導體設備、AI伺服器組裝及零組件、記憶體、PCB及載板、重電、特用化學品，及銀行業與證券業等九大核心族群，預期將繼續引領台股多頭續航，有望帶動上市櫃第2季營收、獲利創高。