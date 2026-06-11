大型權值股關禁閉 制度將鬆綁

台股大盤近期頻創新高，聯發科、國巨等大型權值股日前因連日大漲，觸及警示標準而被列為處置股票，遭「關禁閉」。金管會昨提出兩項措施，一是調整注意股警示標準，檢討漲跌幅、絕對價差門檻；二是縮短處置期間。市場預期，未來大型權值股遭列注意股或處置股的機率可望下降。

近年台股規模快速擴大。截至五月廿五日，股價超過千元的個股已約五十檔，今年日均成交量逼近一兆元，高價股數量與市場規模都較過去明顯增加。然而，這類市值上兆元的大型權值股卻仍適用與一般個股相同的警示標準，引發合理性的討論。金管會認為維持處置措施有其必要性，但也要求證交所及櫃買中心研議調升警示標準、評估縮短處置時間的可行性。

證交所表示，相關法規的調整目前還處於研議階段，證交所將審慎評估調整方案對市場運作及投資人權益的影響，再將具體方案呈報主管機關核定。

投顧業者表示，以目前台股的股價及市值規模來看，適度放寬注意股票及處置股票標準是合理的，尤其大型權值股成交量大、流動性高，一旦被列入處置名單，將對市場流動性造成影響。上次聯發科被關禁閉就嚇到市場，這類流動性大的大型權值股，若動輒被判分盤交易改成五分鐘撮合一次，而且時間長達十天，不論是對外資等法人還是一般投資人而言，其交易效率都會受到很大的影響。

金管會這次調整方向聚焦兩大項目，首先是「漲跌幅異常」標準，目前個股近六個營業日累計漲跌幅超過百分之廿五、卅個營業日漲幅超過百分之百等，即可能列入注意股，未來將配合市場環境重新評估合理門檻。

其次是高價股的「絕對價差」標準，現行規定股價五百元以上個股，每增加五百元級距，兩個營業日收盤價差容許值增加廿五元；但隨千金股大增，現行級距是否仍符合市場現況，也將納入檢討。

除了較難被列入注意股外，金管會也同步研議縮短處置期間。目前個股若連續或頻繁觸及注意股標準，就可能被列為處置股，一般處置期間為十個營業日，當沖比過高者則長達十二個營業日。一旦被列為處置股，交易方式將改為分盤撮合，且需預收款券、無法融資融券與當沖，流動性明顯降低，因此被市場形容為遭到「關禁閉」。

金管會指出，近年上市櫃公司資訊揭露更加透明，法說會召開頻率提高，加上資訊傳播速度大幅提升，因此將評估縮短處置期間的可行性。

至於中長期的改革方向，金管會表示，將持續蒐集國際市場制度發展趨勢，並徵詢專家學者、投資人及市場業者意見，通盤檢討注意股與處置股制度的妥適性。

據了解，自「台灣證券交易所公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」實施以來，證交所多次調整相關標準，當市場環境出現重大變化時，尤其是遭列入處置的個股數量明顯增加時，就會檢視這些個股的股價表現與其基本面是否相符、與同業相比是否合理，若整體無異常，證交所會進一步檢視注意股票及處置股票的認定標準，是否到了需要調整的時候。