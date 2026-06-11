台積電5月營收創高 法人看好Q2美元財測達標 今日除息聚焦

台積電（2330）昨（10）日公布5月合併營收4,169.7億元，創單月歷史新高，月增1.5%，年增30.1%；前五月合併營收1.96兆元，為同期最佳，年增30%。

法人推測，台積電本季美元財測達成率已達約66%，單季業績目標應可順利達成，新台幣與美元營收皆將創單季歷史新高。

台積電將於今（11）日除息季配息6元，昨天股價受美國升息疑慮再起、大盤重挫1,478點影響，終場收當日最低價2,255元，下跌50元，拖累大盤跌點逾400點，外資賣超逾1.5萬張，連六賣，出現棄息賣壓，周三ADR早盤下跌約1%。

法人指出，台積電今天除息走勢，是觀察台股多頭人氣重要指標，若能再度完成一日填息甚至「秒填息」，將助益多頭氣勢。

台積電今年首季新台幣營收首度突破兆元大關、達1.13兆元，公司預估本季美元營收介於390億美元至402億美元，再戰新高。

台積電4、5月累計新台幣營收已達約8,277億元，法人預期，依據美元財測中間值換算，6月營收仍有向上空間，以中間值估算，約4,253億元左右，以此研判，本季美元財測目標應可順利達成，單季新台幣營收估達約1.25兆元，續寫新高紀錄。

台積電董事長魏哲家日前在股東會重申，今年美元營收年增逾三成目標不變，根據客戶以及客戶的客戶提供的預測，他對未來幾年需求與成長相當有信心，「下面幾年都很好」，並堅持履行企業永續責任及完善公司治理。

台積電對未來數年AI大趨勢抱持信心，相信AI長期對半導體需求具備根本性支撐。

魏哲家當時強調，台積電不會放棄任何業務機會，正努力滿足所有客戶需求，包括持續投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術。至於成熟製程策略，公司並無改變，將專注於建置具優異良率的特殊製程產能，而非單純擴充一般產能。