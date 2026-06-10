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台股震盪加劇 外資雙重偏多操作股領漲抗跌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股近日漲多修正，行情震盪劇烈。專家認為，在短線賣壓宣洩完畢前，宜審慎靈活操作，玉山金（2884）等兼具外資買超及借券賣出部位回補的「雙重偏多操作股」，具籌碼優勢及指標意義，後市可望領漲抗跌。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭等是名師看法，人工智慧（AI）投資熱度未減，加上Space X掛牌上市、世足賽、5月營收亮麗等題材，研判台股區間震盪、類股輪動，須密切關注外資期貨空單、美國通膨數據、FOMC會議等不確定性因素。

法人認為，台股波段大漲後累計不少獲利賣壓，現階段盤勢對利空較為敏感，所幸大型雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出，有助推升台股企業獲利動能，操作選不選市，預料具外資買超現貨、並回補借券賣出部位空單等「雙重偏多」標的，較具漲升空間。

篩選外資近十日買超逾2,000張、5月28日以來借券賣出部位減少，且股價表現優於大盤個股，包括永豐金、國泰金、玉山金、大成鋼、鴻海、南亞科、南亞、台化、長華*、富邦金、慧洋-KY、華碩、至上、金像電等。

大型金控股受益今年資本市場持續熱絡，帶動獲利及淨值明顯走揚，法人看好未來有利股息發放率提升，加上近期外資及高股息ETF買盤湧入卡位除息行情，近日股價表現亮麗，永豐金、國泰金、玉山金、富邦金等技術面維持多頭架構，後續仍有上檔空間可期。

台股 外資 玉山金

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