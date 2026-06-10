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券商募資潮再加一！ 富邦證券擬發行50億元次順位債

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台股今年在AI題材及資金行情帶動下持續創高，市場成交量維持高檔，券商融資融券及不限用途款項借貸等業務需求同步攀升。富邦金（2881）10日代子公司富邦證券公告，將發行新台幣50億元無擔保次順位普通公司債，進一步提升財務韌性，也讓近期券商募資潮再添一例。

根據公告，富邦證券本次發行2026年度第一期無擔保次順位普通公司債，發行總額50億元，每張面額100萬元，依票面金額十足發行，發行期間10年，票面固定年利率2.40%。募集資金將用於強化財務結構及提升資本適足率，將委託承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷。

市場人士指出，隨著台股交投熱絡，券商融資融券、股票質押借貸及財富管理等業務快速成長，帶動資本需求同步增加。由於證券商須維持一定資本適足率，當業務規模擴大時，便需要透過增資或發行公司債等方式補充資本，以支應後續營運發展。

事實上，近期大型券商陸續啟動募資計畫。國泰金（2882）9日代子公司國泰證券公告，董事會已通過辦理現金增資案，將由母公司全數認購50億元，注資證券業務拓展；元大證券於今年3月董事會通過發行上限150億元的無擔保普通公司債，其子公司元大證金也通過發行36億元公司債；凱基證券也在5月董事會決議發行不超過200億元的無擔保普通公司債，其中包含主順位債券150億元及次順位債券100億元（兩者額度內搭配發行），作為充實營運資金及強化財務結構之用。

隨著台股成交量維持高檔，市場預期券商資本需求仍將維持高水位，未來不排除有更多券商透過發債、增資等方式持續補充資本，為下一階段業務擴張預作準備。

富邦金 公司債 元大證券 台股

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