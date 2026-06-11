快訊

再度變天…賈新興估梅雨季這時結束 夏季型天氣將報到

回敬川普連2晚空襲！伊朗關荷莫茲海峽 警告所有船隻都將遭攻擊

台灣附近冒出神秘藍線 氣象署解惑：一出現天氣就變差

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所前進屏東設攤 宣導金融知識

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為深化金融教育、提升全民防詐意識，並實踐企業社會責任，響應參與金融總會與屏東縣政府共同舉辦的「2026年金融服務愛心公益嘉年華」，於「金融教育區」設置互動體驗攤位，以寓教於樂的闖關遊戲帶領民眾認識金融世界。

2026年金融服務愛心公益嘉年華」以「金融知識宣導、防詐教育及慈善公益」為主軸，集結超過140個特色攤位，打造兼具學習、互動與公益的金融盛會。

其中備受矚目的「金融教育區」，由金融機構及證券周邊單位攜手設攤，透過趣味體驗與互動活動，將金融知識融入日常生活。現場除有精彩舞台表演及豐富摸彩活動外，民眾還可透過捐贈發票兌換園遊券，以實際行動參與公益、傳遞愛心，讓金融服務與社會關懷緊密結合。

證交所長期致力推動金融知識普及與投資人教育，此次在「金融教育區」設置互動體驗攤位，以闖關遊戲帶領民眾認識金融世界。

屏東 屏東縣

延伸閱讀

金融競爭力論壇7月1日登場／臺灣證券交易所董事長林修銘：引領市場 航向新藍海

金融創新題材受矚目 聯邦美國金融創新 ETF 6月22日起募集

彭金隆提「全齡金融」兩概念 用新技術推新服務

凱基 Karry 荷包乖乖金融卡圈粉青壯族 新戶台幣活儲最高年息3%優利

相關新聞

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，市場高度關注利率政策與房市管制方向。央行總裁楊金龍10日在立法院備詢時表示，理監事會將討論利率與選擇性信用管制，但現階段「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再加碼打房措施，也讓營建族群盤中出現強勁買盤。

台股後市3劇本曝光！降息夢碎、通膨隱憂…聰明錢無差別獲利了結 「四貸同堂」怎麼做？

台股突如其來的急跌，讓投資人有些措手不及。專家表示，AI長線趨勢不變的情況下，建議投資人冷靜面對，待落底訊號出現再進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。