快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

千金股逼50檔！金管會擬鬆綁處置股制度 縮短「關禁閉」時間

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

台股進入「高價股時代」，現行處置股制度也掀檢討聲浪。金管會10日揭露兩大措施，一是調整注意股警示標準，檢討漲跌幅、絕對價差門檻；二是縮短處置期間。市場預期，未來大型權值股遭列注意股或處置股的機率可望下降。

金管會指出，注意股與處置股制度目的在提醒投資人注意交易風險、維護市場交易秩序與交割安全，目前多數亞洲市場也有類似機制，因此現階段仍有存在必要。

不過，近年台股規模快速擴大。截至5月25日，股價超過千元的個股已達約50檔，今年日均成交量逼近1兆元，高價股數量與市場規模都較過去明顯增加。

因此，金管會督導證交所與櫃買中心重新檢視注意股警示標準。調整方向聚焦兩大項目。

首先是「漲跌幅異常」標準，目前個股近6個營業日累計漲跌幅超過25%、30個營業日漲幅超過100%等，即可能列入注意股，未來將配合市場環境重新評估合理門檻。

其次是高價股的「絕對價差」標準。現行規定中，股價500元以上個股，每增加500元級距，兩個營業日收盤價差容許值增加25元。但隨千金股大增，現行級距是否仍符合市場現況，也將納入檢討。

除了較難被列入注意股外，金管會也同步研議縮短處置期間。

目前個股若連續或頻繁觸及注意股標準，就可能被列為處置股，一般處置期間為10個營業日，當沖比過高者則長達12個營業日。

一旦遭列處置股，交易方式將改為分盤撮合，且需預收款券、無法融資融券與當沖，流動性明顯降低，因此被市場形容為遭到「關禁閉」。

金管會指出，近年上市櫃公司資訊揭露更加透明，法人說明會召開頻率提高，加上資訊傳播速度大幅提升，因此將評估縮短處置期間的可行性。

至於中長期改革方向，金管會表示，將持續蒐集國際市場制度發展趨勢，並徵詢專家學者、投資人及市場業者意見，通盤檢討注意股與處置股制度的妥適性。

近期聯發科遭列處置股，成為台股史上市值最高的處置股，引發外界質疑現行制度是否仍符合新市場環境。此次金管會首度明確揭露改革方向，也被視為處置股制度近年來最具體的一次檢討訊號。

金管會 高價股 台股 聯發科

延伸閱讀

市場交易熱…金管會研議調高注意股門檻 縮短處置股「關禁閉」時間

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

外資喊1,500元卻連日賣超！國巨飆天價領13檔漲停 被動元件有何底氣？

台股洗盤「連環爆」！佳必琪1.49億元違約交割創今年新高、群聯也踩雷

相關新聞

台股被當提款機？6月外資匯出至少50億美元 楊金龍：匯出不算高

台股來回千點震盪，今日受到美股疲弱，盤中再次跌破44000點，外資持續匯出，導致昨日匯市成交量創下史上第二大量，央行總裁楊金龍在財委會接受質詢表示，是因為外資對台股「很有興趣」，才會「進進出出」。

千金股逼50檔！金管會擬鬆綁處置股制度 縮短「關禁閉」時間

台股進入「高價股時代」，現行處置股制度也掀檢討聲浪。金管會10日揭露兩大措施，一是調整注意股警示標準，檢討漲跌幅、絕對價差門檻；二是縮短處置期間。市場預期，未來大型權值股遭列注意股或處置股的機率可望下降。

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

台股10日以43,225.54點收盤，重挫1,478.9點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超935.74億元，統計外資賣超前十名，主動式ETF竟占4檔，賣超主動統一升級50（00403A）達94,398張最多，其次是賣超凱基金（2883）92,625張，但獲外資青睞，高居買超第一名的則是第一金（2892）。

台積電、群創、富邦媒等10檔明日除息 加權指數將蒸發逾52點

臺灣證券交易所表示，11日計有台積電（2330）、群創（3481）、富邦媒（8454）、華新（1605）、寶齡富錦（1760）、彰源（2030）、華泰（2329）、德律（3030）、天二科技（6834）、青新-創（6951）等10檔加權指數成分股將除息，其中，台積電市值將減少約1,555億元，將使加權指數蒸發約47.84點。前述10檔指數採樣股票除息後，將使加權指數減少約52.66點。

台股重挫量價榜前十名僅2檔收高 浮現三大訊號

台股10日劇烈修正，在電子權值股與AI供應鏈同步走弱帶動下，加權指數終場重挫1,478.9點、收43,225.54點，跌破月線，成交值放大至1.3兆元。三大法人持續賣超1,173.64億元，連續第五個交易日站在賣方，賣壓仍未見降溫。

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

台股大盤指數衝上4萬點之後多頭氣勢如虹帶動多檔千金股暴漲，竟使績優股聯發科一度被列為「處置股」，對此，金管會今日向財委會遞交檢討報告，提出短中長期的三階段檢討報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。