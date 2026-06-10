外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

台股10日以43,225.54點收盤，重挫1,478.9點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超935.74億元，統計外資賣超前十名，主動式ETF竟占4檔，賣超主動統一升級50（00403A）達94,398張最多，其次是賣超凱基金（2883）92,625張，但獲外資青睞，高居買超第一名的則是第一金（2892）。

台股再度大跳水，早盤以44,581.45點開出，開盤下跌122.99點，盤中一度拉至44,676.49點，下跌27.95點，撐盤要角包括被動元件及光學族群，但權值股熄火且午盤後賣壓加重，大盤指數進一步下殺，權王台積電（2330）領跌，終場收2,255元， 下跌50元，影響大盤指數約394點。

台達電（2308）收2,200元，下跌215元，影響大盤指數約158點；聯發科（2454）收4,155元， 下跌320元，影響大盤指數約148點；鴻海（2317）收263元，下跌14.5元，影響大盤指數約60點；日月光投控（3711）收539元， 下跌30元，影響大盤指數約39點；五大權值股齊遭調節，合計拖累大盤跌點約799點。

光學族群成為撐盤要角，由大立光（3008）擔綱，盤中一度衝達漲停4,270元，終場收4,130元，上漲245元，漲幅6.31%， 影響大盤指數約11點；廣達（2382）、中華電（2412）也收紅；但終場大盤仍是收在43,225.54點，重挫1,478.9點，跌破月線。

三大法人賣超1,173.64億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超935.74億元，投信買超167.61億元；自營商賣超（合計）405.51億元，其中自營商（自行買賣）賣超78.73億元、自營商（避險）賣超326.78億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超最多的是主動統一升級50，其次是賣超凱基金，力積電（6770）遭外資賣超73,784張居第三名，金融股中還有台新新光金（2887）及富邦金（2881）也遭外資大賣；不過，外資買超前十名中，第一金（2892）最受外資青睞，單日買超30,117張，居買超個股第一名，彰銀（2801）也獲外資買超27,708張。

外資買超前十名。資料來源：證交所