快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股10日以43,225.54點收盤，重挫1,478.9點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超935.74億元。示意圖。本報資料照片
台股10日以43,225.54點收盤，重挫1,478.9點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超935.74億元。示意圖。本報資料照片

台股10日以43,225.54點收盤，重挫1,478.9點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超935.74億元，統計外資賣超前十名，主動式ETF竟占4檔，賣超主動統一升級50（00403A）達94,398張最多，其次是賣超凱基金（2883）92,625張，但獲外資青睞，高居買超第一名的則是第一金（2892）。

台股再度大跳水，早盤以44,581.45點開出，開盤下跌122.99點，盤中一度拉至44,676.49點，下跌27.95點，撐盤要角包括被動元件及光學族群，但權值股熄火且午盤後賣壓加重，大盤指數進一步下殺，權王台積電（2330）領跌，終場收2,255元， 下跌50元，影響大盤指數約394點。

台達電（2308）收2,200元，下跌215元，影響大盤指數約158點；聯發科（2454）收4,155元， 下跌320元，影響大盤指數約148點；鴻海（2317）收263元，下跌14.5元，影響大盤指數約60點；日月光投控（3711）收539元， 下跌30元，影響大盤指數約39點；五大權值股齊遭調節，合計拖累大盤跌點約799點。

光學族群成為撐盤要角，由大立光（3008）擔綱，盤中一度衝達漲停4,270元，終場收4,130元，上漲245元，漲幅6.31%， 影響大盤指數約11點；廣達（2382）、中華電（2412）也收紅；但終場大盤仍是收在43,225.54點，重挫1,478.9點，跌破月線。

三大法人賣超1,173.64億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超935.74億元，投信買超167.61億元；自營商賣超（合計）405.51億元，其中自營商（自行買賣）賣超78.73億元、自營商（避險）賣超326.78億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超最多的是主動統一升級50，其次是賣超凱基金，力積電（6770）遭外資賣超73,784張居第三名，金融股中還有台新新光金（2887）及富邦金（2881）也遭外資大賣；不過，外資買超前十名中，第一金（2892）最受外資青睞，單日買超30,117張，居買超個股第一名，彰銀（2801）也獲外資買超27,708張。

外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

外資 台股 大盤 台積電 ETF 第一金

延伸閱讀

外資賣超917億元...賣超第一名曝光 驚見兩檔金控飆股

三大法人倒貨1174億！台股崩1479點失月線 台積電營收創高能撐除息？

三大法人倒貨1174億！台股崩1479點失月線 台積電營收創高能撐除息？

國巨、大立光嚇阻空頭！台股開低急殺近520點後跌點急縮 多空陷激戰

相關新聞

台股被當提款機？6月外資匯出至少50億美元 楊金龍：匯出不算高

台股來回千點震盪，今日受到美股疲弱，盤中再次跌破44000點，外資持續匯出，導致昨日匯市成交量創下史上第二大量，央行總裁楊金龍在財委會接受質詢表示，是因為外資對台股「很有興趣」，才會「進進出出」。

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

台股10日以43,225.54點收盤，重挫1,478.9點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超935.74億元，統計外資賣超前十名，主動式ETF竟占4檔，賣超主動統一升級50（00403A）達94,398張最多，其次是賣超凱基金（2883）92,625張，但獲外資青睞，高居買超第一名的則是第一金（2892）。

台積電、群創、富邦媒等10檔明日除息 加權指數將蒸發逾52點

臺灣證券交易所表示，11日計有台積電（2330）、群創（3481）、富邦媒（8454）、華新（1605）、寶齡富錦（1760）、彰源（2030）、華泰（2329）、德律（3030）、天二科技（6834）、青新-創（6951）等10檔加權指數成分股將除息，其中，台積電市值將減少約1,555億元，將使加權指數蒸發約47.84點。前述10檔指數採樣股票除息後，將使加權指數減少約52.66點。

台股重挫量價榜前十名僅2檔收高 浮現三大訊號

台股10日劇烈修正，在電子權值股與AI供應鏈同步走弱帶動下，加權指數終場重挫1,478.9點、收43,225.54點，跌破月線，成交值放大至1.3兆元。三大法人持續賣超1,173.64億元，連續第五個交易日站在賣方，賣壓仍未見降溫。

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

台股大盤指數衝上4萬點之後多頭氣勢如虹帶動多檔千金股暴漲，竟使績優股聯發科一度被列為「處置股」，對此，金管會今日向財委會遞交檢討報告，提出短中長期的三階段檢討報告。

市場交易熱…金管會研議調高注意股門檻 縮短處置股「關禁閉」時間

高價股聯發科日前交易情形觸及證交所異常定義遭到「關禁閉」處置，引發討論，根據金管會檢討報告指出，考量近年台灣資本市場規模...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。