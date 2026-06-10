台積電、群創和富邦媒等10檔明日除息 加權指數將蒸發逾52點

臺灣證券交易所表示，11日計有台積電（2330）、群創（3481）、富邦媒（8454）、華新（1605）、寶齡富錦（1760）、彰源（2030）、華泰（2329）、德律（3030）、天二科技（6834）、青新-創（6951）等10檔加權指數成分股將除息，其中，台積電市值將減少約1,555億元，將使加權指數蒸發約47.84點。前述10檔指數採樣股票除息後，將使加權指數減少約52.66點。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站（https://www.twse.com.tw）首頁/市場公 告/除權除息及「基本市況報導」（https://mis.twse.com.tw）之市場公告。

證交所指出，當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效之重要指標。