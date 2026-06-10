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激勵買盤湧入！SpaceX帶旺星間通訊 萊德光電衝漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
受惠衛星間通訊激勵，萊德光電-KY逆勢衝上漲停。示意圖／AI生成
受惠衛星間通訊激勵，萊德光電-KY逆勢衝上漲停。示意圖／AI生成

SpaceX創辦人馬斯克指出衛星間通訊（ISL）將是串聯整個太空算力網路的核心神經中樞。帶旺ISL商機，推升萊德光電-KY（7717）直奔漲停。

10日大盤下跌，但萊德光電開低後，因為ISL題材激勵買盤湧入，推升股價直奔漲停鎖死，股價來到654元。

近期SpaceX、Amazon LEO均在新一代的衛星上都配備ISL，關鍵就是要建構獨立太空網，顛覆過往衛星、整個太空產業傳輸方式，更顛覆全球通訊及國防產業，以雷射光在太空的真空環境中傳輸，比地面光纖快40%；更擺脫地理限制，建立太空骨幹網路，實現全球無死角的覆蓋。

市場看好，SpaceX的新計畫，將加速ISL技術及產業發展。

萊德光電也看好，四大衛星營運商已經大規模導入衛星間傳輸，一顆衛星需要三到四顆雷射通訊終端（LCT），搭配萊德的零組件中，萊德出貨6至7個產品。

衛星元件大廠昇達科低軌衛星出貨品項多達數十項，OISL相關組件已量產出貨，預估今年來自OISL貢獻比重可望達25%。

SpaceX的最新計畫，更將ISL重要性往前推了一大步，就是發展太空軌道AI資料中心的核心關鍵。

將AI資料中心搬上太空，解決在地面上電力不足等問題，但同時也要解決在太空發電以及傳輸的議題。

馬斯克直指，AI1衛星由大量太陽能電池、散熱器，雷射連結組成，不需要星鏈衛星上那些極為複雜的天線，這就是衛星互連的概念。

馬斯克認為，Starlink V3已經擁有成熟的雷射鏈路技術的通訊骨幹網路，未來AI1衛星結構更簡單，將完全透過雷射光速相連，並透過V3衛星向下鏈結地面站，未來將有百萬顆衛星以及Terawatt等級的算力。

受惠衛星間通訊激勵，萊德光電-KY逆勢衝上漲停。圖／手機截圖
受惠衛星間通訊激勵，萊德光電-KY逆勢衝上漲停。圖／手機截圖

受惠衛星間通訊激勵，萊德光電-KY逆勢衝上漲停。圖／手機截圖
受惠衛星間通訊激勵，萊德光電-KY逆勢衝上漲停。圖／手機截圖

SpaceX 太空 題材 馬斯克

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